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بالصور.. "الصحة العالمية" تعقد دورة تدريبية في مكافحة الملاريا للكادر الصحي بعدن

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

عقدت منظمة الصحة العالمية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، دورة تدريبية في مجال مكافحة مرض الملاريا والوقاية منه في محافظة عدن، استفاد منها 28 فرداً من الكادر الصحي.

وتناولت الدورة على مدى يومين العديد من الموضوعات الصحية المتعلقة بمكافحة الملاريا والأمراض الوبائية الناقلة لها، كذلك كيفية توعية المجتمعات المحلية من هذه الأوبئة وضمان التشخيص المبكر للمرض وتقديم العلاج والرعايا الصحية للجميع.

وبيّن خبير منظمة الصحة العالمية الدكتور عادل الجساري، أهمية الدورة في تزويد المشاركين بالمعارف المستحدثة في مجال علاج الملاريا، مشيداً بالدور المهم لمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم برامج مكافحة الملاريا باليمن، الذي تضمن بناء القدرات البشرية وتأهيل الكادر الصحي اليمني، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تقدم الدعم منذ عقود لمكافحة الأمراض الوبائية.

ويأتي عقد هذه الدورات في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "الصحة العالمية" تعقد دورة تدريبية في مكافحة الملاريا للكادر الصحي بعدن
سبق

عقدت منظمة الصحة العالمية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، دورة تدريبية في مجال مكافحة مرض الملاريا والوقاية منه في محافظة عدن، استفاد منها 28 فرداً من الكادر الصحي.

وتناولت الدورة على مدى يومين العديد من الموضوعات الصحية المتعلقة بمكافحة الملاريا والأمراض الوبائية الناقلة لها، كذلك كيفية توعية المجتمعات المحلية من هذه الأوبئة وضمان التشخيص المبكر للمرض وتقديم العلاج والرعايا الصحية للجميع.

وبيّن خبير منظمة الصحة العالمية الدكتور عادل الجساري، أهمية الدورة في تزويد المشاركين بالمعارف المستحدثة في مجال علاج الملاريا، مشيداً بالدور المهم لمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم برامج مكافحة الملاريا باليمن، الذي تضمن بناء القدرات البشرية وتأهيل الكادر الصحي اليمني، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تقدم الدعم منذ عقود لمكافحة الأمراض الوبائية.

ويأتي عقد هذه الدورات في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
02:10 PM

بالصور.. "الصحة العالمية" تعقد دورة تدريبية في مكافحة الملاريا للكادر الصحي بعدن

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت منظمة الصحة العالمية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، دورة تدريبية في مجال مكافحة مرض الملاريا والوقاية منه في محافظة عدن، استفاد منها 28 فرداً من الكادر الصحي.

وتناولت الدورة على مدى يومين العديد من الموضوعات الصحية المتعلقة بمكافحة الملاريا والأمراض الوبائية الناقلة لها، كذلك كيفية توعية المجتمعات المحلية من هذه الأوبئة وضمان التشخيص المبكر للمرض وتقديم العلاج والرعايا الصحية للجميع.

وبيّن خبير منظمة الصحة العالمية الدكتور عادل الجساري، أهمية الدورة في تزويد المشاركين بالمعارف المستحدثة في مجال علاج الملاريا، مشيداً بالدور المهم لمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم برامج مكافحة الملاريا باليمن، الذي تضمن بناء القدرات البشرية وتأهيل الكادر الصحي اليمني، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تقدم الدعم منذ عقود لمكافحة الأمراض الوبائية.

ويأتي عقد هذه الدورات في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي في اليمن ومختلف البلدان الأخرى.

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