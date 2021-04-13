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صور جوية.. "الإسلامية" ترصد التزام المصلين بمكة أول ليالي رمضان

منظر مهيب والتزام بالإجراءات الوقائية

رصدت عدسة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لقطات جوية من التزام المصلين بجامع عائشة الراجحي بحي النسيم بمدينة مكة المكرمة، في أول ليلة من شهر رمضان المبارك، حيث شهد الجامع التزاما تاماً بالبروتوكولات الصحية التي فرضتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وسط أجواء إيمانية وروحانية يسودها الخشوع والسكينة والخدمات المتكاملة وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث يعد جامع الراجحي بمكة معلماً من معالم مكة المكرمة، وشهدت صلاة التراويح تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها تحقيق التباعد الجسدي بين المصلين والالتزام بارتداء الكمامة وإحضار سجادة خاصة لكل مصلٍ

ويواصل فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة متابعة المساجد والجوامع وتأمينها وتعقيمها، ونشر الفرق التطوعية للمشاركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإجراء فحص الحرارة لمرتادي بيوت الله وتوديع المعقمات ووسائل السلامة.

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صور جوية.. "الإسلامية" ترصد التزام المصلين بمكة أول ليالي رمضان
سبق

رصدت عدسة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لقطات جوية من التزام المصلين بجامع عائشة الراجحي بحي النسيم بمدينة مكة المكرمة، في أول ليلة من شهر رمضان المبارك، حيث شهد الجامع التزاما تاماً بالبروتوكولات الصحية التي فرضتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وسط أجواء إيمانية وروحانية يسودها الخشوع والسكينة والخدمات المتكاملة وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث يعد جامع الراجحي بمكة معلماً من معالم مكة المكرمة، وشهدت صلاة التراويح تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها تحقيق التباعد الجسدي بين المصلين والالتزام بارتداء الكمامة وإحضار سجادة خاصة لكل مصلٍ

ويواصل فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة متابعة المساجد والجوامع وتأمينها وتعقيمها، ونشر الفرق التطوعية للمشاركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإجراء فحص الحرارة لمرتادي بيوت الله وتوديع المعقمات ووسائل السلامة.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
03:55 PM

صور جوية.. "الإسلامية" ترصد التزام المصلين بمكة أول ليالي رمضان

منظر مهيب والتزام بالإجراءات الوقائية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
4,070

رصدت عدسة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لقطات جوية من التزام المصلين بجامع عائشة الراجحي بحي النسيم بمدينة مكة المكرمة، في أول ليلة من شهر رمضان المبارك، حيث شهد الجامع التزاما تاماً بالبروتوكولات الصحية التي فرضتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وسط أجواء إيمانية وروحانية يسودها الخشوع والسكينة والخدمات المتكاملة وفرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث يعد جامع الراجحي بمكة معلماً من معالم مكة المكرمة، وشهدت صلاة التراويح تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها تحقيق التباعد الجسدي بين المصلين والالتزام بارتداء الكمامة وإحضار سجادة خاصة لكل مصلٍ

ويواصل فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة متابعة المساجد والجوامع وتأمينها وتعقيمها، ونشر الفرق التطوعية للمشاركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإجراء فحص الحرارة لمرتادي بيوت الله وتوديع المعقمات ووسائل السلامة.

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