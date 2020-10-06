النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 477 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

المغربي "فتوحي" يوقع للأهلي.. قادماً من الحزم

لمدة موسم واحد مع خيار التمديد

تعاقد النادي الأهلي، الثلاثاء، رسمياً مع لاعب الحزم المغربي إدريس فتوحي، لمدة موسم واحد مع خيار التمديد.
وانضم فتوحي إلى الحزم الذي هبط نهاية الموسم إلى دوري الدرجة الأولى في 2019، وقدم برفقته مستويات مميزة، وكان من أفضل صانعي اللعب في الموسم المنصرم بعد احتلاله للمركز الثالث.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
المغربي "فتوحي" يوقع للأهلي.. قادماً من الحزم
سبق

تعاقد النادي الأهلي، الثلاثاء، رسمياً مع لاعب الحزم المغربي إدريس فتوحي، لمدة موسم واحد مع خيار التمديد.
وانضم فتوحي إلى الحزم الذي هبط نهاية الموسم إلى دوري الدرجة الأولى في 2019، وقدم برفقته مستويات مميزة، وكان من أفضل صانعي اللعب في الموسم المنصرم بعد احتلاله للمركز الثالث.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
03:31 PM

المغربي "فتوحي" يوقع للأهلي.. قادماً من الحزم

لمدة موسم واحد مع خيار التمديد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
940

تعاقد النادي الأهلي، الثلاثاء، رسمياً مع لاعب الحزم المغربي إدريس فتوحي، لمدة موسم واحد مع خيار التمديد.
وانضم فتوحي إلى الحزم الذي هبط نهاية الموسم إلى دوري الدرجة الأولى في 2019، وقدم برفقته مستويات مميزة، وكان من أفضل صانعي اللعب في الموسم المنصرم بعد احتلاله للمركز الثالث.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,657
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,308
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,523
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,141

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة