النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فهد للبترول" تُطلق 15 برنامجاً جديداً لدرجة الماجستير لمواكبة تنوع الاقتصاد الوطني

"عبد العزيز بن سلمان" أكد أنها تمثل رافداً اقتصادياً يستثمر في قطاع الشباب المؤهل

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن إطلاق 15 برنامجاً جديداً لدرجة الماجستير، تواكب تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع رقمي وقائم على المعرفة، وتحقق رؤية الجامعة المستقبلية بإحداث نقلة نوعية في برامجها، واستكمال مسيرة الالتزام بالتميُّز التي حرصت عليها طوال تاريخها.

وفي التفاصيل، تشمل التخصصات الجديدة التي فتح باب القبول فيها للطلاب والطالبات ابتداء من يوم الاثنين 22 ذي القعدة 1441هـ، الموافق 13 يوليو 2020: برامج الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني والبلوك-شين، والروبوتات والأنظمة المستقلة، وعلوم البيانات، والحوسبة الكمية، والتحليلات الحسابية، وعلوم وهندسة المواد، وهندسة البتروكيميائيات، وعلوم وهندسة البوليمرات، والحفز الصناعي، والمواد والنمذجة الحاسوبية، وشبكات الاتصالات اللاسلكية، والطاقة المستدامة والمتجددة، والهندسة الحيوية، وإدارة سلاسل الإمداد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن انتقلت الجامعة إلى مرحلة توفير برامج التخصص المبكر عن طريق استحداث أكثر من 21 تخصصاً دقيقاً جديداً في مرحلة البكالوريوس يركز على متطلبات التقنيات الجديدة والاقتصاد الجديد، وعلى توفير تخصصات ذات أهمية إستراتيجية للمملكة، منها الدرونز، وأنظمة الدفاع الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وغيرها، كما أعادت الجامعة صياغة جميع برامجها الأكاديمية لتكون مبنية على أساس رقمي يدمج دراسة العلوم الرقمية مع التخصصات الأخرى كافة لدعم التوجه الرقمي للمملكة والعالم.

ومن جهته، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في تصريحٍ له بهذه المناسبة، أن هذه البرامج النوعية تستجيب للمتغيرات التي يشهدها العالم، وتتناسب مع الاحتياجات المتجددة والمتطورة لسوق العمل، وتمثل رافداً اقتصادياً يستثمر في قطاع الشباب المؤهل الذي يمثل قوة حيوية ومؤثرة في تحقيق طموحات القيادة، موجهاً، أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على دعمهما الكبير للتعليم، كونه القطاع المؤثر في ظل التحولات المعرفية والتقنية التي تعيشها المملكة، وبما يخدم الاقتصاد المعرفي، الذي يعد هدفاً رئيساً لرؤية المملكة 2030.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن هذه الخطوة تندرج ضمن إستراتيجية شاملة بدأت الجامعة مؤخراً في تطبيقها كجزء من برنامجها للتحول، بهدف إحداث أثر نوعي على اقتصاد المملكة وتمكينها من التحول إلى الاقتصاد الجديد والمتنوع؛ ومع تحقيق الجامعة المركز الرابع عالمياً في عدد براءات الاختراع المسجلة والتصنيف السنوي للأكاديمية الوطنية الأمريكية للمخترعين وأصحاب الملكية الفكرية للجامعات مؤخراً، تواصل الجامعة مسيرة الالتزام بدعم الأبحاث وتوجيه حجم وطبيعة البرامج البحثية لكي تلبي احتياجات الاقتصاد الجديد والشركات الناشئة.

يذكر أن البرامج الجديدة متاحة للخريجين والخريجات من الجامعة نفسها أو من جامعاتٍ أخرى معترف بها، وكذلك للمهندسين والاختصاصيين، الذين يعملون في شتى المجالات الراغبين في تطوير حياتهم المهنية والتخصص بشكل أعمق في مجالات أعمالهم.

وتتميز البرامج الجديدة بدوام كامل ومكثف لمدة سنة واحدة، في حين أن قبول المتقدمين إليها سيكون على أساس المُفاضلة بينهم بناءً على مجموعة من العوامل، منها المعدل التراكمي، وإتقان اللغة الإنجليزية، وطبيعة درجة البكالوريوس، والتطبيق العملي وغيرها.

ودعت الجامعة الراغبين في الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بكل برنامج، وشروط القبول فيه، وتقديم طلبات الالتحاق، إلى زيارة الموقع الإلكتروني (mx.kfupm.edu.sa).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فهد للبترول" تُطلق 15 برنامجاً جديداً لدرجة الماجستير لمواكبة تنوع الاقتصاد الوطني
سبق

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن إطلاق 15 برنامجاً جديداً لدرجة الماجستير، تواكب تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع رقمي وقائم على المعرفة، وتحقق رؤية الجامعة المستقبلية بإحداث نقلة نوعية في برامجها، واستكمال مسيرة الالتزام بالتميُّز التي حرصت عليها طوال تاريخها.

وفي التفاصيل، تشمل التخصصات الجديدة التي فتح باب القبول فيها للطلاب والطالبات ابتداء من يوم الاثنين 22 ذي القعدة 1441هـ، الموافق 13 يوليو 2020: برامج الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني والبلوك-شين، والروبوتات والأنظمة المستقلة، وعلوم البيانات، والحوسبة الكمية، والتحليلات الحسابية، وعلوم وهندسة المواد، وهندسة البتروكيميائيات، وعلوم وهندسة البوليمرات، والحفز الصناعي، والمواد والنمذجة الحاسوبية، وشبكات الاتصالات اللاسلكية، والطاقة المستدامة والمتجددة، والهندسة الحيوية، وإدارة سلاسل الإمداد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن انتقلت الجامعة إلى مرحلة توفير برامج التخصص المبكر عن طريق استحداث أكثر من 21 تخصصاً دقيقاً جديداً في مرحلة البكالوريوس يركز على متطلبات التقنيات الجديدة والاقتصاد الجديد، وعلى توفير تخصصات ذات أهمية إستراتيجية للمملكة، منها الدرونز، وأنظمة الدفاع الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وغيرها، كما أعادت الجامعة صياغة جميع برامجها الأكاديمية لتكون مبنية على أساس رقمي يدمج دراسة العلوم الرقمية مع التخصصات الأخرى كافة لدعم التوجه الرقمي للمملكة والعالم.

ومن جهته، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في تصريحٍ له بهذه المناسبة، أن هذه البرامج النوعية تستجيب للمتغيرات التي يشهدها العالم، وتتناسب مع الاحتياجات المتجددة والمتطورة لسوق العمل، وتمثل رافداً اقتصادياً يستثمر في قطاع الشباب المؤهل الذي يمثل قوة حيوية ومؤثرة في تحقيق طموحات القيادة، موجهاً، أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على دعمهما الكبير للتعليم، كونه القطاع المؤثر في ظل التحولات المعرفية والتقنية التي تعيشها المملكة، وبما يخدم الاقتصاد المعرفي، الذي يعد هدفاً رئيساً لرؤية المملكة 2030.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن هذه الخطوة تندرج ضمن إستراتيجية شاملة بدأت الجامعة مؤخراً في تطبيقها كجزء من برنامجها للتحول، بهدف إحداث أثر نوعي على اقتصاد المملكة وتمكينها من التحول إلى الاقتصاد الجديد والمتنوع؛ ومع تحقيق الجامعة المركز الرابع عالمياً في عدد براءات الاختراع المسجلة والتصنيف السنوي للأكاديمية الوطنية الأمريكية للمخترعين وأصحاب الملكية الفكرية للجامعات مؤخراً، تواصل الجامعة مسيرة الالتزام بدعم الأبحاث وتوجيه حجم وطبيعة البرامج البحثية لكي تلبي احتياجات الاقتصاد الجديد والشركات الناشئة.

يذكر أن البرامج الجديدة متاحة للخريجين والخريجات من الجامعة نفسها أو من جامعاتٍ أخرى معترف بها، وكذلك للمهندسين والاختصاصيين، الذين يعملون في شتى المجالات الراغبين في تطوير حياتهم المهنية والتخصص بشكل أعمق في مجالات أعمالهم.

وتتميز البرامج الجديدة بدوام كامل ومكثف لمدة سنة واحدة، في حين أن قبول المتقدمين إليها سيكون على أساس المُفاضلة بينهم بناءً على مجموعة من العوامل، منها المعدل التراكمي، وإتقان اللغة الإنجليزية، وطبيعة درجة البكالوريوس، والتطبيق العملي وغيرها.

ودعت الجامعة الراغبين في الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بكل برنامج، وشروط القبول فيه، وتقديم طلبات الالتحاق، إلى زيارة الموقع الإلكتروني (mx.kfupm.edu.sa).

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
12:31 AM
اخر تعديل
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
02:11 AM

"فهد للبترول" تُطلق 15 برنامجاً جديداً لدرجة الماجستير لمواكبة تنوع الاقتصاد الوطني

"عبد العزيز بن سلمان" أكد أنها تمثل رافداً اقتصادياً يستثمر في قطاع الشباب المؤهل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
1
1,136

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن إطلاق 15 برنامجاً جديداً لدرجة الماجستير، تواكب تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد متنوع رقمي وقائم على المعرفة، وتحقق رؤية الجامعة المستقبلية بإحداث نقلة نوعية في برامجها، واستكمال مسيرة الالتزام بالتميُّز التي حرصت عليها طوال تاريخها.

وفي التفاصيل، تشمل التخصصات الجديدة التي فتح باب القبول فيها للطلاب والطالبات ابتداء من يوم الاثنين 22 ذي القعدة 1441هـ، الموافق 13 يوليو 2020: برامج الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني والبلوك-شين، والروبوتات والأنظمة المستقلة، وعلوم البيانات، والحوسبة الكمية، والتحليلات الحسابية، وعلوم وهندسة المواد، وهندسة البتروكيميائيات، وعلوم وهندسة البوليمرات، والحفز الصناعي، والمواد والنمذجة الحاسوبية، وشبكات الاتصالات اللاسلكية، والطاقة المستدامة والمتجددة، والهندسة الحيوية، وإدارة سلاسل الإمداد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن انتقلت الجامعة إلى مرحلة توفير برامج التخصص المبكر عن طريق استحداث أكثر من 21 تخصصاً دقيقاً جديداً في مرحلة البكالوريوس يركز على متطلبات التقنيات الجديدة والاقتصاد الجديد، وعلى توفير تخصصات ذات أهمية إستراتيجية للمملكة، منها الدرونز، وأنظمة الدفاع الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وغيرها، كما أعادت الجامعة صياغة جميع برامجها الأكاديمية لتكون مبنية على أساس رقمي يدمج دراسة العلوم الرقمية مع التخصصات الأخرى كافة لدعم التوجه الرقمي للمملكة والعالم.

ومن جهته، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في تصريحٍ له بهذه المناسبة، أن هذه البرامج النوعية تستجيب للمتغيرات التي يشهدها العالم، وتتناسب مع الاحتياجات المتجددة والمتطورة لسوق العمل، وتمثل رافداً اقتصادياً يستثمر في قطاع الشباب المؤهل الذي يمثل قوة حيوية ومؤثرة في تحقيق طموحات القيادة، موجهاً، أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على دعمهما الكبير للتعليم، كونه القطاع المؤثر في ظل التحولات المعرفية والتقنية التي تعيشها المملكة، وبما يخدم الاقتصاد المعرفي، الذي يعد هدفاً رئيساً لرؤية المملكة 2030.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن هذه الخطوة تندرج ضمن إستراتيجية شاملة بدأت الجامعة مؤخراً في تطبيقها كجزء من برنامجها للتحول، بهدف إحداث أثر نوعي على اقتصاد المملكة وتمكينها من التحول إلى الاقتصاد الجديد والمتنوع؛ ومع تحقيق الجامعة المركز الرابع عالمياً في عدد براءات الاختراع المسجلة والتصنيف السنوي للأكاديمية الوطنية الأمريكية للمخترعين وأصحاب الملكية الفكرية للجامعات مؤخراً، تواصل الجامعة مسيرة الالتزام بدعم الأبحاث وتوجيه حجم وطبيعة البرامج البحثية لكي تلبي احتياجات الاقتصاد الجديد والشركات الناشئة.

يذكر أن البرامج الجديدة متاحة للخريجين والخريجات من الجامعة نفسها أو من جامعاتٍ أخرى معترف بها، وكذلك للمهندسين والاختصاصيين، الذين يعملون في شتى المجالات الراغبين في تطوير حياتهم المهنية والتخصص بشكل أعمق في مجالات أعمالهم.

وتتميز البرامج الجديدة بدوام كامل ومكثف لمدة سنة واحدة، في حين أن قبول المتقدمين إليها سيكون على أساس المُفاضلة بينهم بناءً على مجموعة من العوامل، منها المعدل التراكمي، وإتقان اللغة الإنجليزية، وطبيعة درجة البكالوريوس، والتطبيق العملي وغيرها.

ودعت الجامعة الراغبين في الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بكل برنامج، وشروط القبول فيه، وتقديم طلبات الالتحاق، إلى زيارة الموقع الإلكتروني (mx.kfupm.edu.sa).

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,823
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,193
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,884
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,068

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة