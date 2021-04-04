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المسند: غبار العاصفة الخليجية بلغ نجران وعسير ويرتد اليوم نحو مكة

توقَّع استقراراً جوياً عاماً على معظم المناطق.. وقال: عدا هاتين المنطقتين

توقَّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ حالة استقرار جوي عام في معظم المناطق.

وقال عبر حسابه في تويتر: بصفة عامة، استقرار جوي عام في معظم عناصر الطقس اليوم في معظم المناطق، عدا نشاط في الرياح السطحية الشمالية على الساحل الشرقي، ونشاط في الرياح المتقلبة في منطقتي #مكة المكرّمة و #المدينة_المنوّرة.

وأضاف: غبار عاصفة أمس الخليجية بلغ #نجران و #عسير، ويرتد اليوم نحو منطقتي #مكة وربما المدينة.

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المسند: غبار العاصفة الخليجية بلغ نجران وعسير ويرتد اليوم نحو مكة
سبق

توقَّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ حالة استقرار جوي عام في معظم المناطق.

وقال عبر حسابه في تويتر: بصفة عامة، استقرار جوي عام في معظم عناصر الطقس اليوم في معظم المناطق، عدا نشاط في الرياح السطحية الشمالية على الساحل الشرقي، ونشاط في الرياح المتقلبة في منطقتي #مكة المكرّمة و #المدينة_المنوّرة.

وأضاف: غبار عاصفة أمس الخليجية بلغ #نجران و #عسير، ويرتد اليوم نحو منطقتي #مكة وربما المدينة.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
10:01 AM

المسند: غبار العاصفة الخليجية بلغ نجران وعسير ويرتد اليوم نحو مكة

توقَّع استقراراً جوياً عاماً على معظم المناطق.. وقال: عدا هاتين المنطقتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقَّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ حالة استقرار جوي عام في معظم المناطق.

وقال عبر حسابه في تويتر: بصفة عامة، استقرار جوي عام في معظم عناصر الطقس اليوم في معظم المناطق، عدا نشاط في الرياح السطحية الشمالية على الساحل الشرقي، ونشاط في الرياح المتقلبة في منطقتي #مكة المكرّمة و #المدينة_المنوّرة.

وأضاف: غبار عاصفة أمس الخليجية بلغ #نجران و #عسير، ويرتد اليوم نحو منطقتي #مكة وربما المدينة.

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