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شرطة مكة المكرمة تؤكد القبض على المواطن الذي قدم الشاي لزوجته بطريقة مشينة

المُتحدث الإعلامي: نشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة أثر ذلك على من يشاهده

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنهُ بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص يقوم بتعبئة كوب شاي من ماء المرحاض، ويعرضه لزوجته للشرب منه بأسلوب تشمئز منه الأنفس، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة أثر ذلك على من يشاهده، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله- عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

الشرطة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة مكة المكرمة تؤكد القبض على المواطن الذي قدم الشاي لزوجته بطريقة مشينة
سبق

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنهُ بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص يقوم بتعبئة كوب شاي من ماء المرحاض، ويعرضه لزوجته للشرب منه بأسلوب تشمئز منه الأنفس، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة أثر ذلك على من يشاهده، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله- عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
03:05 PM
اخر تعديل
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
04:49 PM

شرطة مكة المكرمة تؤكد القبض على المواطن الذي قدم الشاي لزوجته بطريقة مشينة

المُتحدث الإعلامي: نشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة أثر ذلك على من يشاهده

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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35,913

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنهُ بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص يقوم بتعبئة كوب شاي من ماء المرحاض، ويعرضه لزوجته للشرب منه بأسلوب تشمئز منه الأنفس، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة أثر ذلك على من يشاهده، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله- عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

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