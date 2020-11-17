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"حماية البيئة" تُلزم منشأة تعدين بتشجير أحد المواقع التي عبثت بها

ضِمن خطوات تأهيل وإصلاح الوضع وتفادي ما خلّفته من أضرار بيئية

ألزمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض، شركة تعدين عَبِثت في البيئة بمحافظة المزاحمية، بتشجير الموقع وإصلاح ما خلّفته من ضرر للبيئة.

وأوضحت "الهيئة" أنها أشرفت على تنفيذ خطة التأهيل البيئي لمواقع التعدين الجائر بمحافظة المزاحمية، بعد أن ألزمت صاحب المنشأة بتشجير الموقع وإصلاح الوضع البيئي كأحد خطوات التأهيل البيئي.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المزاحمية تشجير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حماية البيئة" تُلزم منشأة تعدين بتشجير أحد المواقع التي عبثت بها
سبق

ألزمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض، شركة تعدين عَبِثت في البيئة بمحافظة المزاحمية، بتشجير الموقع وإصلاح ما خلّفته من ضرر للبيئة.

وأوضحت "الهيئة" أنها أشرفت على تنفيذ خطة التأهيل البيئي لمواقع التعدين الجائر بمحافظة المزاحمية، بعد أن ألزمت صاحب المنشأة بتشجير الموقع وإصلاح الوضع البيئي كأحد خطوات التأهيل البيئي.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
11:38 AM

"حماية البيئة" تُلزم منشأة تعدين بتشجير أحد المواقع التي عبثت بها

ضِمن خطوات تأهيل وإصلاح الوضع وتفادي ما خلّفته من أضرار بيئية

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فهد الغبيوي - الرياض
2
1,142

ألزمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الرياض، شركة تعدين عَبِثت في البيئة بمحافظة المزاحمية، بتشجير الموقع وإصلاح ما خلّفته من ضرر للبيئة.

وأوضحت "الهيئة" أنها أشرفت على تنفيذ خطة التأهيل البيئي لمواقع التعدين الجائر بمحافظة المزاحمية، بعد أن ألزمت صاحب المنشأة بتشجير الموقع وإصلاح الوضع البيئي كأحد خطوات التأهيل البيئي.

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