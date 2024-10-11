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أعلى إغلاق منذ عام كامل.. سوق الأسهم يرتفع بنسبة 1.2%

بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.7 مليار ريال.. "سابك" قادها

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 1.2% عند 8513 نقطة (+101 نقطة)، مسجلًا أعلى إغلاق منذ أغسطس 2019، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.7 مليار ريال.

وقاد سهم "سابك" ارتفاعات السوق اليوم، مغلقًا عند 97.80 ريالًا (+ 6%)، وسط تداولات نشطة على السهم، بلغت نحو 8.9 مليون سهم.

ووفق موقع "أرقام"، ارتفع سهم "مصرف الراجحي" بأكثر من 1% عند 67.10 ريالًا، وأغلق سهم "السعودية للكهرباء" عند 20 ريالًا (+ 5%).

وصعد سهم "إكسترا" بنسبة 4% عند 76 ريالًا، مسجلًا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الثالث 2020 إلى 53.2 مليون ريال وبنسبة 95% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت أسهم "عسير" و"أنعام القابضة" و"معدنية" و"بحر العرب" و"الزامل للصناعة" و"صناعة الورق"، بالنسبة القصوى.

وسجلت أسهم "جرير" و"بوبا العربية" و"المعمر لأنظمة المعلومات" و"الواحة"، جلسة اليوم أعلى إغلاق منذ الإدراج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أعلى إغلاق منذ عام كامل.. سوق الأسهم يرتفع بنسبة 1.2%
سبق

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 1.2% عند 8513 نقطة (+101 نقطة)، مسجلًا أعلى إغلاق منذ أغسطس 2019، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.7 مليار ريال.

وقاد سهم "سابك" ارتفاعات السوق اليوم، مغلقًا عند 97.80 ريالًا (+ 6%)، وسط تداولات نشطة على السهم، بلغت نحو 8.9 مليون سهم.

ووفق موقع "أرقام"، ارتفع سهم "مصرف الراجحي" بأكثر من 1% عند 67.10 ريالًا، وأغلق سهم "السعودية للكهرباء" عند 20 ريالًا (+ 5%).

وصعد سهم "إكسترا" بنسبة 4% عند 76 ريالًا، مسجلًا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الثالث 2020 إلى 53.2 مليون ريال وبنسبة 95% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت أسهم "عسير" و"أنعام القابضة" و"معدنية" و"بحر العرب" و"الزامل للصناعة" و"صناعة الورق"، بالنسبة القصوى.

وسجلت أسهم "جرير" و"بوبا العربية" و"المعمر لأنظمة المعلومات" و"الواحة"، جلسة اليوم أعلى إغلاق منذ الإدراج.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
03:46 PM

أعلى إغلاق منذ عام كامل.. سوق الأسهم يرتفع بنسبة 1.2%

بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.7 مليار ريال.. "سابك" قادها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 1.2% عند 8513 نقطة (+101 نقطة)، مسجلًا أعلى إغلاق منذ أغسطس 2019، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.7 مليار ريال.

وقاد سهم "سابك" ارتفاعات السوق اليوم، مغلقًا عند 97.80 ريالًا (+ 6%)، وسط تداولات نشطة على السهم، بلغت نحو 8.9 مليون سهم.

ووفق موقع "أرقام"، ارتفع سهم "مصرف الراجحي" بأكثر من 1% عند 67.10 ريالًا، وأغلق سهم "السعودية للكهرباء" عند 20 ريالًا (+ 5%).

وصعد سهم "إكسترا" بنسبة 4% عند 76 ريالًا، مسجلًا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الثالث 2020 إلى 53.2 مليون ريال وبنسبة 95% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت أسهم "عسير" و"أنعام القابضة" و"معدنية" و"بحر العرب" و"الزامل للصناعة" و"صناعة الورق"، بالنسبة القصوى.

وسجلت أسهم "جرير" و"بوبا العربية" و"المعمر لأنظمة المعلومات" و"الواحة"، جلسة اليوم أعلى إغلاق منذ الإدراج.

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