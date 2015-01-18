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مجلس التعاون: استهداف مطار أبوظبي الدولي اعتداء إرهابي جبان

طالب بمحاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، وتسبب في وقوع عدد من الوفيات والمصابين.

وأكد الأمين العام أن الهجوم الذي شنّته مليشيا الحوثي هو اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرّض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

وشدد الدكتور "الحجرف" تضامن ووقوف مجلس التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مقدمًا صادق مواساته وتعازيه لأسر الضحايا ولحكومة دولة الإمارات وشعبها، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

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مجلس التعاون: استهداف مطار أبوظبي الدولي اعتداء إرهابي جبان
سبق

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، وتسبب في وقوع عدد من الوفيات والمصابين.

وأكد الأمين العام أن الهجوم الذي شنّته مليشيا الحوثي هو اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرّض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

وشدد الدكتور "الحجرف" تضامن ووقوف مجلس التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مقدمًا صادق مواساته وتعازيه لأسر الضحايا ولحكومة دولة الإمارات وشعبها، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
05:26 PM

مجلس التعاون: استهداف مطار أبوظبي الدولي اعتداء إرهابي جبان

طالب بمحاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، وتسبب في وقوع عدد من الوفيات والمصابين.

وأكد الأمين العام أن الهجوم الذي شنّته مليشيا الحوثي هو اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرّض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

وشدد الدكتور "الحجرف" تضامن ووقوف مجلس التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مقدمًا صادق مواساته وتعازيه لأسر الضحايا ولحكومة دولة الإمارات وشعبها، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

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