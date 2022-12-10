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اليوم .. الرياض أشد برودة من "أبها والطائف"

درجة الحرارة الصغرى 5 والعظمى تبلغ 16

تسجل "الرياض"، اليوم الجمعة، درجة حرارة صغرى تصل إلى خمس درجات مئوية، وعظمى تصل إلى 16 درجة.

وتسجل "أبها" تسع دجات للصغرى و 19للعظمى، و"الطائف" تسع درجات للصغرى و20 للعظمى، و"الباحة" 10 درجات للصغرى وللعظمى 18 درجة.

من المتوقع أن تسجل "طريف" درجة الحرارة الأقل بين مناطق السعودية بدرجتين تحت الصفر للصغرى و11 درجة للعظمى؛ كأشد المناطق برودة.

وستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجياً خلال الأيام الأربعة المقبلة، إلى أن تسجل الصغرى في طريف شمال المملكة الثلاثاء المقبل خمس درجات والعظمى 15 درجة مئوية.

وتوقّع خبراء طقس أن تنخفض درجات الحرارة اعتباراً من مساء أمس الخميس ويستمر ذلك لـ 72 ساعة إلى ما دون درجة الصفر المئوي في كل من "الحدود الشمالية، الجوف، وأجزاءٍ من منطقة تبوك وما حولها، وكذلك حائل وشمال القصيم".

وتصل درجات الحرارة في شمال الوسطى وشمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن إلى درجتين، وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة، وتمتد بعدها نحو الوسطى والرياض وما حولها بشكل قوي؛ حيث تصل إلى ثلاث درجات، بينما تسجل المنطقة الشرقية وشمال الغربية باتجاه منطقة المدينة ما بين "12 - 7" درجات.

وقال الخبراء: ستتعمّق البرودة بشكل متوسط إلى وسط الغربية بدرجات حول "19" درجة باتجاه مكة وجدة وما حولها، بينما يكون أثرها على السواحل الجنوبية الغربية محدوداً.

وبشكل عام ستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة جداً مع احتمالات الصقيع على شمال المملكة، خصوصاً في المناطق المفتوحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم .. الرياض أشد برودة من "أبها والطائف"
سبق

تسجل "الرياض"، اليوم الجمعة، درجة حرارة صغرى تصل إلى خمس درجات مئوية، وعظمى تصل إلى 16 درجة.

وتسجل "أبها" تسع دجات للصغرى و 19للعظمى، و"الطائف" تسع درجات للصغرى و20 للعظمى، و"الباحة" 10 درجات للصغرى وللعظمى 18 درجة.

من المتوقع أن تسجل "طريف" درجة الحرارة الأقل بين مناطق السعودية بدرجتين تحت الصفر للصغرى و11 درجة للعظمى؛ كأشد المناطق برودة.

وستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجياً خلال الأيام الأربعة المقبلة، إلى أن تسجل الصغرى في طريف شمال المملكة الثلاثاء المقبل خمس درجات والعظمى 15 درجة مئوية.

وتوقّع خبراء طقس أن تنخفض درجات الحرارة اعتباراً من مساء أمس الخميس ويستمر ذلك لـ 72 ساعة إلى ما دون درجة الصفر المئوي في كل من "الحدود الشمالية، الجوف، وأجزاءٍ من منطقة تبوك وما حولها، وكذلك حائل وشمال القصيم".

وتصل درجات الحرارة في شمال الوسطى وشمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن إلى درجتين، وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة، وتمتد بعدها نحو الوسطى والرياض وما حولها بشكل قوي؛ حيث تصل إلى ثلاث درجات، بينما تسجل المنطقة الشرقية وشمال الغربية باتجاه منطقة المدينة ما بين "12 - 7" درجات.

وقال الخبراء: ستتعمّق البرودة بشكل متوسط إلى وسط الغربية بدرجات حول "19" درجة باتجاه مكة وجدة وما حولها، بينما يكون أثرها على السواحل الجنوبية الغربية محدوداً.

وبشكل عام ستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة جداً مع احتمالات الصقيع على شمال المملكة، خصوصاً في المناطق المفتوحة.

08 ديسمبر 2017 - 20 ربيع الأول 1439
02:04 PM

اليوم .. الرياض أشد برودة من "أبها والطائف"

درجة الحرارة الصغرى 5 والعظمى تبلغ 16

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قاسم الخبراني - الرياض
14
41,320

تسجل "الرياض"، اليوم الجمعة، درجة حرارة صغرى تصل إلى خمس درجات مئوية، وعظمى تصل إلى 16 درجة.

وتسجل "أبها" تسع دجات للصغرى و 19للعظمى، و"الطائف" تسع درجات للصغرى و20 للعظمى، و"الباحة" 10 درجات للصغرى وللعظمى 18 درجة.

من المتوقع أن تسجل "طريف" درجة الحرارة الأقل بين مناطق السعودية بدرجتين تحت الصفر للصغرى و11 درجة للعظمى؛ كأشد المناطق برودة.

وستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجياً خلال الأيام الأربعة المقبلة، إلى أن تسجل الصغرى في طريف شمال المملكة الثلاثاء المقبل خمس درجات والعظمى 15 درجة مئوية.

وتوقّع خبراء طقس أن تنخفض درجات الحرارة اعتباراً من مساء أمس الخميس ويستمر ذلك لـ 72 ساعة إلى ما دون درجة الصفر المئوي في كل من "الحدود الشمالية، الجوف، وأجزاءٍ من منطقة تبوك وما حولها، وكذلك حائل وشمال القصيم".

وتصل درجات الحرارة في شمال الوسطى وشمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن إلى درجتين، وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة، وتمتد بعدها نحو الوسطى والرياض وما حولها بشكل قوي؛ حيث تصل إلى ثلاث درجات، بينما تسجل المنطقة الشرقية وشمال الغربية باتجاه منطقة المدينة ما بين "12 - 7" درجات.

وقال الخبراء: ستتعمّق البرودة بشكل متوسط إلى وسط الغربية بدرجات حول "19" درجة باتجاه مكة وجدة وما حولها، بينما يكون أثرها على السواحل الجنوبية الغربية محدوداً.

وبشكل عام ستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة جداً مع احتمالات الصقيع على شمال المملكة، خصوصاً في المناطق المفتوحة.

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