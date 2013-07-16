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فرقاء اليمن يتفقون على آلية جديدة لوقف إطلاق النار في الحديدة

اجتمعوا في سفينة أممية في عرض البحر

أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الاثنين)، أن أطراف حرب اليمن اتفقت على آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار وعدم التصعيد، حول مدينة الحديدة الساحلية، علاوة على الجوانب الفنية لسحب القوات.

وأوضحت المنظمة الدولية في بيان أوردته "رويترز"، أن سفينة تابعة لها جمعت ممثلي الجانبين من أماكن مختلفة حيث أجروا محادثات في البحر الأحمر قبالة اليمن، في أول اجتماع من نوعه منذ فبراير (شباط) الماضي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فرقاء اليمن يتفقون على آلية جديدة لوقف إطلاق النار في الحديدة
سبق

أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الاثنين)، أن أطراف حرب اليمن اتفقت على آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار وعدم التصعيد، حول مدينة الحديدة الساحلية، علاوة على الجوانب الفنية لسحب القوات.

وأوضحت المنظمة الدولية في بيان أوردته "رويترز"، أن سفينة تابعة لها جمعت ممثلي الجانبين من أماكن مختلفة حيث أجروا محادثات في البحر الأحمر قبالة اليمن، في أول اجتماع من نوعه منذ فبراير (شباط) الماضي.

15 يوليو 2019 - 12 ذو القعدة 1440
09:02 PM

فرقاء اليمن يتفقون على آلية جديدة لوقف إطلاق النار في الحديدة

اجتمعوا في سفينة أممية في عرض البحر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الاثنين)، أن أطراف حرب اليمن اتفقت على آلية وإجراءات جديدة لإعادة فرض وقف إطلاق النار وعدم التصعيد، حول مدينة الحديدة الساحلية، علاوة على الجوانب الفنية لسحب القوات.

وأوضحت المنظمة الدولية في بيان أوردته "رويترز"، أن سفينة تابعة لها جمعت ممثلي الجانبين من أماكن مختلفة حيث أجروا محادثات في البحر الأحمر قبالة اليمن، في أول اجتماع من نوعه منذ فبراير (شباط) الماضي.

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