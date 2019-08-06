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بعد أزمة وقسطرة.. حاج عراقي: ما يقدم لضيوف الرحمن يفوق الوصف

سبعيني كان قد تعرّض لأزمة قلبية بالمسجد الحرام وأُجريت له عملية عاجلة

أشاد حاج عراقي في العقد الثامن من عمره، بالخدمات الصحية التي يتلقاها في مدينة الملك عبدالله الطبية بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء قيامه بالسعي في المسجد الحرام، وأجريت له عملية قسطرة قلبية عاجلة يوم أمس، وبدا سعيدًا بعد نجاح العملية؛ لافتًا إلى أنه سيؤدي فريضة الحج بصحبة زوجته الستينية وهو بصحة وعافية.

وقال "سلمان غضبان رباح": إن الخدمات الصحية التي تقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- خدمات جليلة وتفوق الوصف؛ سائلًا المولى أن يجزي جميع القائمين على خدمة الحجاج خير الجزاء.

وأكد الحاج العراقي، الذي قدِم إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام من مدينة كربلاء بالعراق برفقة زوجته، أن ما شاهده على أرض الواقع من خدمات كبيرة وعناية كبيرة بضيوف الرحمن بث لديه روح الطمأنينة بتأدية حجهم وإتمامه والعودة لديارهم سالمين.

وكانت مدينة الملك عبدالله قد استقبلت حالة الحاج العراقي بعد أن تعرض لأزمة قلبية مماثلة لتك التي حدثت له قبل أربعة أعوام، وأجرى عملية في بلاده آنذاك؛ حيث تمت العناية بحالته وإجراء عملية قسطرة قلبية له، تكللت بالنجاح ولله الحمد.

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بعد أزمة وقسطرة.. حاج عراقي: ما يقدم لضيوف الرحمن يفوق الوصف
سبق

أشاد حاج عراقي في العقد الثامن من عمره، بالخدمات الصحية التي يتلقاها في مدينة الملك عبدالله الطبية بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء قيامه بالسعي في المسجد الحرام، وأجريت له عملية قسطرة قلبية عاجلة يوم أمس، وبدا سعيدًا بعد نجاح العملية؛ لافتًا إلى أنه سيؤدي فريضة الحج بصحبة زوجته الستينية وهو بصحة وعافية.

وقال "سلمان غضبان رباح": إن الخدمات الصحية التي تقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- خدمات جليلة وتفوق الوصف؛ سائلًا المولى أن يجزي جميع القائمين على خدمة الحجاج خير الجزاء.

وأكد الحاج العراقي، الذي قدِم إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام من مدينة كربلاء بالعراق برفقة زوجته، أن ما شاهده على أرض الواقع من خدمات كبيرة وعناية كبيرة بضيوف الرحمن بث لديه روح الطمأنينة بتأدية حجهم وإتمامه والعودة لديارهم سالمين.

وكانت مدينة الملك عبدالله قد استقبلت حالة الحاج العراقي بعد أن تعرض لأزمة قلبية مماثلة لتك التي حدثت له قبل أربعة أعوام، وأجرى عملية في بلاده آنذاك؛ حيث تمت العناية بحالته وإجراء عملية قسطرة قلبية له، تكللت بالنجاح ولله الحمد.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
12:11 PM

بعد أزمة وقسطرة.. حاج عراقي: ما يقدم لضيوف الرحمن يفوق الوصف

سبعيني كان قد تعرّض لأزمة قلبية بالمسجد الحرام وأُجريت له عملية عاجلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أشاد حاج عراقي في العقد الثامن من عمره، بالخدمات الصحية التي يتلقاها في مدينة الملك عبدالله الطبية بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء قيامه بالسعي في المسجد الحرام، وأجريت له عملية قسطرة قلبية عاجلة يوم أمس، وبدا سعيدًا بعد نجاح العملية؛ لافتًا إلى أنه سيؤدي فريضة الحج بصحبة زوجته الستينية وهو بصحة وعافية.

وقال "سلمان غضبان رباح": إن الخدمات الصحية التي تقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- خدمات جليلة وتفوق الوصف؛ سائلًا المولى أن يجزي جميع القائمين على خدمة الحجاج خير الجزاء.

وأكد الحاج العراقي، الذي قدِم إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام من مدينة كربلاء بالعراق برفقة زوجته، أن ما شاهده على أرض الواقع من خدمات كبيرة وعناية كبيرة بضيوف الرحمن بث لديه روح الطمأنينة بتأدية حجهم وإتمامه والعودة لديارهم سالمين.

وكانت مدينة الملك عبدالله قد استقبلت حالة الحاج العراقي بعد أن تعرض لأزمة قلبية مماثلة لتك التي حدثت له قبل أربعة أعوام، وأجرى عملية في بلاده آنذاك؛ حيث تمت العناية بحالته وإجراء عملية قسطرة قلبية له، تكللت بالنجاح ولله الحمد.

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