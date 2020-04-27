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نساء بأطفالهن يفترشن أرصفة بعض شوارع الطائف للنوم والتسول

وافدات يضايقن المارة ويتواجدن حول مكائن الصرف البنكية

انتشرت الكثير من النساء الأفريقيات بأطفالهن في أنحاء متفرقة داخل أحياء "الطائف" في منظرٍ لم يألفه الأهالي من قبل، حيث يتخذن بعض أرصفة الشوارع، وأسوار مباني المدارس الحكومية للنوم والاستراحة في انتظار من يحضر لهن الأطعمة، أو يدفع لهن أموالًا، ويتسبب هذا السلوك في حدوث ازدحام مروري بتلك المواقع .

وبرزت ظاهرة التسول في ساعات التجوال المسموح بها في الطائف، والغالبية لنساء وافدات يزداد عددهن عند المراكز التسويقية، وعند مكائن الصرف الآلي البنكية، حيث يمتهن التسول ويضايقن المارة .

وناشد مواطنو الطائف الجهات الأمنية المختصة، التحرك للقضاء على هذه الظاهرة التي تزداد رغم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نساء بأطفالهن يفترشن أرصفة بعض شوارع الطائف للنوم والتسول
سبق

انتشرت الكثير من النساء الأفريقيات بأطفالهن في أنحاء متفرقة داخل أحياء "الطائف" في منظرٍ لم يألفه الأهالي من قبل، حيث يتخذن بعض أرصفة الشوارع، وأسوار مباني المدارس الحكومية للنوم والاستراحة في انتظار من يحضر لهن الأطعمة، أو يدفع لهن أموالًا، ويتسبب هذا السلوك في حدوث ازدحام مروري بتلك المواقع .

وبرزت ظاهرة التسول في ساعات التجوال المسموح بها في الطائف، والغالبية لنساء وافدات يزداد عددهن عند المراكز التسويقية، وعند مكائن الصرف الآلي البنكية، حيث يمتهن التسول ويضايقن المارة .

وناشد مواطنو الطائف الجهات الأمنية المختصة، التحرك للقضاء على هذه الظاهرة التي تزداد رغم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
05:01 PM

نساء بأطفالهن يفترشن أرصفة بعض شوارع الطائف للنوم والتسول

وافدات يضايقن المارة ويتواجدن حول مكائن الصرف البنكية

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فهد العتيبي - الطائف
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5,947

انتشرت الكثير من النساء الأفريقيات بأطفالهن في أنحاء متفرقة داخل أحياء "الطائف" في منظرٍ لم يألفه الأهالي من قبل، حيث يتخذن بعض أرصفة الشوارع، وأسوار مباني المدارس الحكومية للنوم والاستراحة في انتظار من يحضر لهن الأطعمة، أو يدفع لهن أموالًا، ويتسبب هذا السلوك في حدوث ازدحام مروري بتلك المواقع .

وبرزت ظاهرة التسول في ساعات التجوال المسموح بها في الطائف، والغالبية لنساء وافدات يزداد عددهن عند المراكز التسويقية، وعند مكائن الصرف الآلي البنكية، حيث يمتهن التسول ويضايقن المارة .

وناشد مواطنو الطائف الجهات الأمنية المختصة، التحرك للقضاء على هذه الظاهرة التي تزداد رغم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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