النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. أطلال الذكريات على قبر ابنيهما تجمع "أبو دانة وأبو جمال" بصداقة تتوثق كل يوم

المذيعة لم تتمالك دموعها وهي تحاول نقل معاناة أبوين مكلومين في فقد ولديهما

يجمع ألم الفقد والحزن أبو دانة وأبو جمال بصداقة تتوثق كل يوم بعد أن جمعتهما مرارة الفراق على أطلال قبر في أعز ما لديهم ليواسيا بعضها بطريقة مختلفة ليكسبا الإخوة ومحبة الناس.

وفيما لم تتمالك مذيعة برنامج أمس mbc في أسبوع دموعها وهي تحاول نقل مشاعر ومعاناتها أبوين مكلومين في فقد ولديهما إلا أنها تركت لهما التعبير عما يجول في خاطرهما، ويردان على من يوصف فعلها بالمبالغة في الحزن.

بداية كان رد أبو دانة على صديقه أبو جمال عندما كان جالسًا عند قبر ابنته عن سبب مجيئه للمقبرة بأنه جاء به الشوق والحنين إلى ابنته دانة ليخبره بالعبارة نفسها بأنه جاء به الشوق والحنين إلى ولده جمال زائرًا قبره.

وأشار إلى أنه متوفى منذ 11 شهرًا ويقوم بزيارته في المقبرة بشكل شبه يومي على الرغم من أنه يجد معارضة من أهل بيته إلا أنه يرد عليهم بأن القلب لم يعد فيه صبرًا وأقسم "والله كنت أقول لهم في المستشفى عندما كان جمال صغيرًا خذوا قلبي وأعطوه إياه.

وعاش أبو جمال (50) عامًا طيلة عمره في السعودية وظل يتردد طيلة سنة كاملة على قبر ولده، مشيرًا إلى أنه يحاول مواساة صديقه أبو دانة والتخفيف عليه ومساعدته في عدم التعلق بقبر ابنته كما حدث معه.

وقال إن ابنه على الرغم من مرض "جمال" إلا أن ابتسامته كانت تملأ البيت فرحًا وتشعل ضحكاته السعادة في المنزل وبعد رحيله افتقد تلك الابتسامة والضحكات فلم يعد يطيق البقاء في المنزل فلجأ للتردد وزيارة قبره باستمرار.

من جهة أخرى، أوضح أبو دانة القحطاني أن زيارته لقبر ابنته وفاء ومحبة في رده على لوم الناس له لطول حزنه على ابنته، وقال والدموع تغمر عينيه "لا أعتقد أنهم مروا بالموقف نفسه الذي مررت به، سهل جدًا الكلام عليهم وسأتقبله بصدر رحب لأنهم لم يشعروا بمعاناتي وحزني"، واصفًا موقف صديقه أبو جمال بأنه جبر حاجة في خاطره، داعيًا الله أن يتقبل ولديهما بقبول حسن.

ألم الفقد والحزن mbc في أسبوع زيارة المقبرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. أطلال الذكريات على قبر ابنيهما تجمع "أبو دانة وأبو جمال" بصداقة تتوثق كل يوم
سبق

يجمع ألم الفقد والحزن أبو دانة وأبو جمال بصداقة تتوثق كل يوم بعد أن جمعتهما مرارة الفراق على أطلال قبر في أعز ما لديهم ليواسيا بعضها بطريقة مختلفة ليكسبا الإخوة ومحبة الناس.

وفيما لم تتمالك مذيعة برنامج أمس mbc في أسبوع دموعها وهي تحاول نقل مشاعر ومعاناتها أبوين مكلومين في فقد ولديهما إلا أنها تركت لهما التعبير عما يجول في خاطرهما، ويردان على من يوصف فعلها بالمبالغة في الحزن.

بداية كان رد أبو دانة على صديقه أبو جمال عندما كان جالسًا عند قبر ابنته عن سبب مجيئه للمقبرة بأنه جاء به الشوق والحنين إلى ابنته دانة ليخبره بالعبارة نفسها بأنه جاء به الشوق والحنين إلى ولده جمال زائرًا قبره.

وأشار إلى أنه متوفى منذ 11 شهرًا ويقوم بزيارته في المقبرة بشكل شبه يومي على الرغم من أنه يجد معارضة من أهل بيته إلا أنه يرد عليهم بأن القلب لم يعد فيه صبرًا وأقسم "والله كنت أقول لهم في المستشفى عندما كان جمال صغيرًا خذوا قلبي وأعطوه إياه.

وعاش أبو جمال (50) عامًا طيلة عمره في السعودية وظل يتردد طيلة سنة كاملة على قبر ولده، مشيرًا إلى أنه يحاول مواساة صديقه أبو دانة والتخفيف عليه ومساعدته في عدم التعلق بقبر ابنته كما حدث معه.

وقال إن ابنه على الرغم من مرض "جمال" إلا أن ابتسامته كانت تملأ البيت فرحًا وتشعل ضحكاته السعادة في المنزل وبعد رحيله افتقد تلك الابتسامة والضحكات فلم يعد يطيق البقاء في المنزل فلجأ للتردد وزيارة قبره باستمرار.

من جهة أخرى، أوضح أبو دانة القحطاني أن زيارته لقبر ابنته وفاء ومحبة في رده على لوم الناس له لطول حزنه على ابنته، وقال والدموع تغمر عينيه "لا أعتقد أنهم مروا بالموقف نفسه الذي مررت به، سهل جدًا الكلام عليهم وسأتقبله بصدر رحب لأنهم لم يشعروا بمعاناتي وحزني"، واصفًا موقف صديقه أبو جمال بأنه جبر حاجة في خاطره، داعيًا الله أن يتقبل ولديهما بقبول حسن.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
01:03 AM

شاهد .. أطلال الذكريات على قبر ابنيهما تجمع "أبو دانة وأبو جمال" بصداقة تتوثق كل يوم

المذيعة لم تتمالك دموعها وهي تحاول نقل معاناة أبوين مكلومين في فقد ولديهما

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
10,161

يجمع ألم الفقد والحزن أبو دانة وأبو جمال بصداقة تتوثق كل يوم بعد أن جمعتهما مرارة الفراق على أطلال قبر في أعز ما لديهم ليواسيا بعضها بطريقة مختلفة ليكسبا الإخوة ومحبة الناس.

وفيما لم تتمالك مذيعة برنامج أمس mbc في أسبوع دموعها وهي تحاول نقل مشاعر ومعاناتها أبوين مكلومين في فقد ولديهما إلا أنها تركت لهما التعبير عما يجول في خاطرهما، ويردان على من يوصف فعلها بالمبالغة في الحزن.

بداية كان رد أبو دانة على صديقه أبو جمال عندما كان جالسًا عند قبر ابنته عن سبب مجيئه للمقبرة بأنه جاء به الشوق والحنين إلى ابنته دانة ليخبره بالعبارة نفسها بأنه جاء به الشوق والحنين إلى ولده جمال زائرًا قبره.

وأشار إلى أنه متوفى منذ 11 شهرًا ويقوم بزيارته في المقبرة بشكل شبه يومي على الرغم من أنه يجد معارضة من أهل بيته إلا أنه يرد عليهم بأن القلب لم يعد فيه صبرًا وأقسم "والله كنت أقول لهم في المستشفى عندما كان جمال صغيرًا خذوا قلبي وأعطوه إياه.

وعاش أبو جمال (50) عامًا طيلة عمره في السعودية وظل يتردد طيلة سنة كاملة على قبر ولده، مشيرًا إلى أنه يحاول مواساة صديقه أبو دانة والتخفيف عليه ومساعدته في عدم التعلق بقبر ابنته كما حدث معه.

وقال إن ابنه على الرغم من مرض "جمال" إلا أن ابتسامته كانت تملأ البيت فرحًا وتشعل ضحكاته السعادة في المنزل وبعد رحيله افتقد تلك الابتسامة والضحكات فلم يعد يطيق البقاء في المنزل فلجأ للتردد وزيارة قبره باستمرار.

من جهة أخرى، أوضح أبو دانة القحطاني أن زيارته لقبر ابنته وفاء ومحبة في رده على لوم الناس له لطول حزنه على ابنته، وقال والدموع تغمر عينيه "لا أعتقد أنهم مروا بالموقف نفسه الذي مررت به، سهل جدًا الكلام عليهم وسأتقبله بصدر رحب لأنهم لم يشعروا بمعاناتي وحزني"، واصفًا موقف صديقه أبو جمال بأنه جبر حاجة في خاطره، داعيًا الله أن يتقبل ولديهما بقبول حسن.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,592
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,634
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,105
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,244

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة