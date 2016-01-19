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السفير البريطاني يدشن أول فروع سلسلة نوادي "بيور جيم" بالرياض

أكد أن قطاع الصحة واللياقة البدنية في المملكة شهد نموًّا سريعًا

دشّن السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية "نيل كرومبتون"، يوم أمس، أول مشروع استثماري بريطاني في مجال الأندية الرياضية بالشراكة بين شركة "بيور جيم" وشركة "اكتمال" في العاصمة الرياض.

وقال "كرومبتون": شهد قطاع الصحة واللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية نموًّا سريعًا في السنوات الأخيرة.

وأضاف: تؤكد رؤية 2030 على الحاجة إلى معالجة قضايا الصحة الحديثة، وتشمل عددًا من المبادرات والأهداف الممتازة لتحسين الصحة العامة من خلال زيادة الاستثمار في مجال الرياضة واللياقة البدنية.

وتابع: يمثل إطلاق بيور جيم، العلامة التجارية البريطانية للياقة البدنية، مساهمة كبيرة في ذلك.

وأردف السفير البريطاني: كما يعكس شراكات تجارية قوية بين مملكتينا. أنا متأكد من أن هذه الشراكة بين "بيورجيم" وشركة "اكتمال" ستدعم الكثير من النساء والرجال السعوديين لممارسة النشاطات وتحسين صحتهم".

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من رجال الأعمال ولفيف من الإعلاميين، حيث تم التقاط الصور التذكارية، والتعرف على مختلف الأقسام والطرق التدريبية الحديثة في مجال اللياقة وتخفيف الوزن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير البريطاني يدشن أول فروع سلسلة نوادي "بيور جيم" بالرياض
سبق

دشّن السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية "نيل كرومبتون"، يوم أمس، أول مشروع استثماري بريطاني في مجال الأندية الرياضية بالشراكة بين شركة "بيور جيم" وشركة "اكتمال" في العاصمة الرياض.

وقال "كرومبتون": شهد قطاع الصحة واللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية نموًّا سريعًا في السنوات الأخيرة.

وأضاف: تؤكد رؤية 2030 على الحاجة إلى معالجة قضايا الصحة الحديثة، وتشمل عددًا من المبادرات والأهداف الممتازة لتحسين الصحة العامة من خلال زيادة الاستثمار في مجال الرياضة واللياقة البدنية.

وتابع: يمثل إطلاق بيور جيم، العلامة التجارية البريطانية للياقة البدنية، مساهمة كبيرة في ذلك.

وأردف السفير البريطاني: كما يعكس شراكات تجارية قوية بين مملكتينا. أنا متأكد من أن هذه الشراكة بين "بيورجيم" وشركة "اكتمال" ستدعم الكثير من النساء والرجال السعوديين لممارسة النشاطات وتحسين صحتهم".

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من رجال الأعمال ولفيف من الإعلاميين، حيث تم التقاط الصور التذكارية، والتعرف على مختلف الأقسام والطرق التدريبية الحديثة في مجال اللياقة وتخفيف الوزن.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
04:30 PM

السفير البريطاني يدشن أول فروع سلسلة نوادي "بيور جيم" بالرياض

أكد أن قطاع الصحة واللياقة البدنية في المملكة شهد نموًّا سريعًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية "نيل كرومبتون"، يوم أمس، أول مشروع استثماري بريطاني في مجال الأندية الرياضية بالشراكة بين شركة "بيور جيم" وشركة "اكتمال" في العاصمة الرياض.

وقال "كرومبتون": شهد قطاع الصحة واللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية نموًّا سريعًا في السنوات الأخيرة.

وأضاف: تؤكد رؤية 2030 على الحاجة إلى معالجة قضايا الصحة الحديثة، وتشمل عددًا من المبادرات والأهداف الممتازة لتحسين الصحة العامة من خلال زيادة الاستثمار في مجال الرياضة واللياقة البدنية.

وتابع: يمثل إطلاق بيور جيم، العلامة التجارية البريطانية للياقة البدنية، مساهمة كبيرة في ذلك.

وأردف السفير البريطاني: كما يعكس شراكات تجارية قوية بين مملكتينا. أنا متأكد من أن هذه الشراكة بين "بيورجيم" وشركة "اكتمال" ستدعم الكثير من النساء والرجال السعوديين لممارسة النشاطات وتحسين صحتهم".

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من رجال الأعمال ولفيف من الإعلاميين، حيث تم التقاط الصور التذكارية، والتعرف على مختلف الأقسام والطرق التدريبية الحديثة في مجال اللياقة وتخفيف الوزن.

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