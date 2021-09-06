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اجتماع ثلاثي لمناقشة مشروعات واحتياجات عفيف الصحية "عن بعد"

عقد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثالث بالرياض الدكتور حمود الشمري، ومحافظ عفيف سعد بن محمد بن معمر، ومدير المستشفى الأخصائي أول عبدالله العتيبي؛ اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، اليوم؛ لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي بالمحافظة واحتياجاته.

وفي بداية الاجتماع، أشاد "ابن معمر" بالجهود التي تبذلها ‏حكومة خادم ‏الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ‏لتطوير القطاع الصحي ‏من خلال برامج التحول؛ بهدف توفير الرعاية ‏الصحية للمواطن والمقيم بمختلف مناطق المملكة.

ونوّه بما شهدته المحافظة من إنجازات ‏لتحسين الخدمات ‏الصحية تمثلت في افتتاح مجمع عيادات طب الأسنان والدعم الطبي للكوادر الطبية؛ بهدف تطوير القطاع الصحي بالمحافظة.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع؛ من أبرزها مشروع إحلال المستشفى الجديد واستكمال المشروعات التنموية المعتمدة والتي تشمل مشروع إحلال قسم العناية المركزة بسعة 20 سريراً، وإحلال قسم العمليات الجراحية وقسم الولادة، ومشروع تطبيق هوية الوزارة للمبنى الرئيسي، وتطوير مجمع عيادات طب الأسنان.

كما أطلع د. "الشمري" المشاركين على خطة اليوم الأول لتجمع الرياض الصحي الثالث والخارطة الصحية الحالية والمستقبلية للتجمع؛ لتحقيق تطلعات المستفيدين من الخدمات الصحية بالمحافظة.

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اجتماع ثلاثي لمناقشة مشروعات واحتياجات عفيف الصحية "عن بعد"
سبق

عقد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثالث بالرياض الدكتور حمود الشمري، ومحافظ عفيف سعد بن محمد بن معمر، ومدير المستشفى الأخصائي أول عبدالله العتيبي؛ اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، اليوم؛ لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي بالمحافظة واحتياجاته.

وفي بداية الاجتماع، أشاد "ابن معمر" بالجهود التي تبذلها ‏حكومة خادم ‏الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ‏لتطوير القطاع الصحي ‏من خلال برامج التحول؛ بهدف توفير الرعاية ‏الصحية للمواطن والمقيم بمختلف مناطق المملكة.

ونوّه بما شهدته المحافظة من إنجازات ‏لتحسين الخدمات ‏الصحية تمثلت في افتتاح مجمع عيادات طب الأسنان والدعم الطبي للكوادر الطبية؛ بهدف تطوير القطاع الصحي بالمحافظة.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع؛ من أبرزها مشروع إحلال المستشفى الجديد واستكمال المشروعات التنموية المعتمدة والتي تشمل مشروع إحلال قسم العناية المركزة بسعة 20 سريراً، وإحلال قسم العمليات الجراحية وقسم الولادة، ومشروع تطبيق هوية الوزارة للمبنى الرئيسي، وتطوير مجمع عيادات طب الأسنان.

كما أطلع د. "الشمري" المشاركين على خطة اليوم الأول لتجمع الرياض الصحي الثالث والخارطة الصحية الحالية والمستقبلية للتجمع؛ لتحقيق تطلعات المستفيدين من الخدمات الصحية بالمحافظة.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
05:28 PM

اجتماع ثلاثي لمناقشة مشروعات واحتياجات عفيف الصحية "عن بعد"

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فهد الغبيوي - الرياض
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عقد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثالث بالرياض الدكتور حمود الشمري، ومحافظ عفيف سعد بن محمد بن معمر، ومدير المستشفى الأخصائي أول عبدالله العتيبي؛ اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، اليوم؛ لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي بالمحافظة واحتياجاته.

وفي بداية الاجتماع، أشاد "ابن معمر" بالجهود التي تبذلها ‏حكومة خادم ‏الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ‏لتطوير القطاع الصحي ‏من خلال برامج التحول؛ بهدف توفير الرعاية ‏الصحية للمواطن والمقيم بمختلف مناطق المملكة.

ونوّه بما شهدته المحافظة من إنجازات ‏لتحسين الخدمات ‏الصحية تمثلت في افتتاح مجمع عيادات طب الأسنان والدعم الطبي للكوادر الطبية؛ بهدف تطوير القطاع الصحي بالمحافظة.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع؛ من أبرزها مشروع إحلال المستشفى الجديد واستكمال المشروعات التنموية المعتمدة والتي تشمل مشروع إحلال قسم العناية المركزة بسعة 20 سريراً، وإحلال قسم العمليات الجراحية وقسم الولادة، ومشروع تطبيق هوية الوزارة للمبنى الرئيسي، وتطوير مجمع عيادات طب الأسنان.

كما أطلع د. "الشمري" المشاركين على خطة اليوم الأول لتجمع الرياض الصحي الثالث والخارطة الصحية الحالية والمستقبلية للتجمع؛ لتحقيق تطلعات المستفيدين من الخدمات الصحية بالمحافظة.

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