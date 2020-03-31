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تعقيم سكن هيئة التدريس والطلاب بالجامعة الإسلامية 5 مرات يومياً

ضمن خطة الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد

يباشر عدد من منسوبي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أعمالهم اليومية المتعلقة بمتابعة واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس "كورونا" "كوفيد-19"، داخل مرافق الجامعة، خلال فترة تعليق العمل بالقطاعات والمؤسسات الحكومية والأهلية بالمملكة.

وقال المشرف العام على إدارة المدينة الجامعية المهندس محمد سندي: إن الأعمال تشمل الوحدات السكنية لأعضاء هيئة التدريس والمجمعات السكنية الطلابية والمباني الأكاديمية والإدارية والمطعم الجامعي.

وأضاف أن منظومة العمل تسير وفق خطة الطوارئ المعتمدة من مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله العتيبي، المبنية على توجيهات القيادة الرشيدة لمواجهة جائحة "كورونا"، والهادفة إلى تطبيق أقصى معايير السلامة العامة والأمن الوقائي وصحة البيئة.

ولفت إلى أن الإدارة ممثلة بوحدة التغذية تشرف على أعمال توزيع الوجبات الغذائية اليومية، عبر استحداث أربعة منافذ في مقر مطعم الجامعة ومتابعة الاحتياطات المتعلقة بتجنب التجمعات الطلابية والقضاء على الازدحام حول منافذ التوزيع.

وقال "سندي" إنه جرى تكليف 413 عاملاً للأعمال الصحية والفنية، تتضمن تنظيف جميع المباني السكنية والممرات والمداخل والمخارج وتعقيمها بشكل يومي، بواقع خمس مرات في اليوم عن طريق الورديات، بجانب تنفيذ أعمال الصيانة الصحية والكهربائية.

ولفت إلى أن خطة الإدارة تتضمن إنشاء مركز للطوارئ يعمل على مدار الـ24 ساعة، لاستقبال البلاغات الطارئة لجميع منسوبي الجامعة، وتشتمل على البلاغات الطبية أو الصيانة أو السلامة أو غيرها، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية بالأمراض المعدية والإجراءات الكفيلة لمواجهتها والقضاء عليها بإذن الله.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعقيم سكن هيئة التدريس والطلاب بالجامعة الإسلامية 5 مرات يومياً
سبق

يباشر عدد من منسوبي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أعمالهم اليومية المتعلقة بمتابعة واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس "كورونا" "كوفيد-19"، داخل مرافق الجامعة، خلال فترة تعليق العمل بالقطاعات والمؤسسات الحكومية والأهلية بالمملكة.

وقال المشرف العام على إدارة المدينة الجامعية المهندس محمد سندي: إن الأعمال تشمل الوحدات السكنية لأعضاء هيئة التدريس والمجمعات السكنية الطلابية والمباني الأكاديمية والإدارية والمطعم الجامعي.

وأضاف أن منظومة العمل تسير وفق خطة الطوارئ المعتمدة من مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله العتيبي، المبنية على توجيهات القيادة الرشيدة لمواجهة جائحة "كورونا"، والهادفة إلى تطبيق أقصى معايير السلامة العامة والأمن الوقائي وصحة البيئة.

ولفت إلى أن الإدارة ممثلة بوحدة التغذية تشرف على أعمال توزيع الوجبات الغذائية اليومية، عبر استحداث أربعة منافذ في مقر مطعم الجامعة ومتابعة الاحتياطات المتعلقة بتجنب التجمعات الطلابية والقضاء على الازدحام حول منافذ التوزيع.

وقال "سندي" إنه جرى تكليف 413 عاملاً للأعمال الصحية والفنية، تتضمن تنظيف جميع المباني السكنية والممرات والمداخل والمخارج وتعقيمها بشكل يومي، بواقع خمس مرات في اليوم عن طريق الورديات، بجانب تنفيذ أعمال الصيانة الصحية والكهربائية.

ولفت إلى أن خطة الإدارة تتضمن إنشاء مركز للطوارئ يعمل على مدار الـ24 ساعة، لاستقبال البلاغات الطارئة لجميع منسوبي الجامعة، وتشتمل على البلاغات الطبية أو الصيانة أو السلامة أو غيرها، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية بالأمراض المعدية والإجراءات الكفيلة لمواجهتها والقضاء عليها بإذن الله.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
04:42 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
07:34 PM

تعقيم سكن هيئة التدريس والطلاب بالجامعة الإسلامية 5 مرات يومياً

ضمن خطة الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يباشر عدد من منسوبي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أعمالهم اليومية المتعلقة بمتابعة واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس "كورونا" "كوفيد-19"، داخل مرافق الجامعة، خلال فترة تعليق العمل بالقطاعات والمؤسسات الحكومية والأهلية بالمملكة.

وقال المشرف العام على إدارة المدينة الجامعية المهندس محمد سندي: إن الأعمال تشمل الوحدات السكنية لأعضاء هيئة التدريس والمجمعات السكنية الطلابية والمباني الأكاديمية والإدارية والمطعم الجامعي.

وأضاف أن منظومة العمل تسير وفق خطة الطوارئ المعتمدة من مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله العتيبي، المبنية على توجيهات القيادة الرشيدة لمواجهة جائحة "كورونا"، والهادفة إلى تطبيق أقصى معايير السلامة العامة والأمن الوقائي وصحة البيئة.

ولفت إلى أن الإدارة ممثلة بوحدة التغذية تشرف على أعمال توزيع الوجبات الغذائية اليومية، عبر استحداث أربعة منافذ في مقر مطعم الجامعة ومتابعة الاحتياطات المتعلقة بتجنب التجمعات الطلابية والقضاء على الازدحام حول منافذ التوزيع.

وقال "سندي" إنه جرى تكليف 413 عاملاً للأعمال الصحية والفنية، تتضمن تنظيف جميع المباني السكنية والممرات والمداخل والمخارج وتعقيمها بشكل يومي، بواقع خمس مرات في اليوم عن طريق الورديات، بجانب تنفيذ أعمال الصيانة الصحية والكهربائية.

ولفت إلى أن خطة الإدارة تتضمن إنشاء مركز للطوارئ يعمل على مدار الـ24 ساعة، لاستقبال البلاغات الطارئة لجميع منسوبي الجامعة، وتشتمل على البلاغات الطبية أو الصيانة أو السلامة أو غيرها، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية بالأمراض المعدية والإجراءات الكفيلة لمواجهتها والقضاء عليها بإذن الله.

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