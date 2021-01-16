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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الجمهورية الفرنسية ويبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

استعرضا العلاقات بين البلدَيْن وفرص التعاون المشترك

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، وفرص التعاون المشترك. كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرئيس الفرنسي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الجمهورية الفرنسية ويبحثان المستجدات الإقليمية والدولية
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، وفرص التعاون المشترك. كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
08:13 PM

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس الجمهورية الفرنسية ويبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

استعرضا العلاقات بين البلدَيْن وفرص التعاون المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - العلا
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2,435

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، وفرص التعاون المشترك. كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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