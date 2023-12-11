آل الشيخ يضم "ريما بنت بندر" و"عزت" و"السلمي" إلى عضوية اللجنة الأولمبية السعودية

بعد أن تمت اليوم تسمية الأعضاء المنتخبين

جرت اليوم الاثنين أعمال الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية العربية السعودية التي دعا لانعقادها رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية "تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ" لتعيين وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة الأولمبية المتبقية 2017 - 2020م بعد استقالة نصف أعضاء مجلس الإدارة السابق، والتي احتضنتها قاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة ‏الرياض.

وبدأت أعمال الجمعية بإعلان الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العنزي، عن اكتمال النصاب القانوني؛ حيث حضر 43 عضواً من أصل 57 عضواً، مما يعني صحة انعقاد الجمعية.

عقب ذلك جرى التصويت على عدد من القرارات المطروحة على جدول الأعمال، تلاها بدء عملية الانتخاب لأعضاء مجلس الإدارة، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها؛ حيث تم إعلان لجنة العد والفرز، ولجنة المراقبة للانتخاب، وبعد إجراء عملية الاقتراع أُعلن عن فوز الدكتور إبراهيم بن محمد القناص من الاتحاد السعودي للكاراتيه، العميد ركن شداد بن طالع العمري من الاتحاد السعودي للتايكوندو الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد من الاتحاد السعودي لكرة السلة، الأستاذ محمد بن عبدالعزيز المنيع من الاتحاد السعودي لكرة اليد، والأستاذ ناصر بن محمد الدغيثر من الاتحاد السعودي لكرة الماء.

كما تم الإعلان عن خمسة أعضاء معينين من قبل رئيس مجلس الإدارة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وهم:

- الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

- الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.

- عبدالإله بن سعد الدلاك.

- الدكتور عادل عزت.

- رجاء الله السلمي.

وجرت أعمال الجمعية بمراقبة مندوبين عن الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي واتحاد اللجان الأولمبية العربية.

من جهة أخرى، رأس رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودي تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مجلس الإدارة الجديد في مقر اللجنة، وقدم معاليه التهنئة للأعضاء، مؤكداً على ثقته في الجميع وقدرتهم على تحقيق التطلعات للمرحلة المقبلة.

وقرر رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائباً للرئيس، والأستاذ عبدالإله الدلاك مسؤولاً مالياً وإدارياً.