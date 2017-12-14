الشلهوب: المنافسة على اللقب العالمي طموحنا.. وهذا مكاننا الطبيعي

أعرب محمد الشلهوب، لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم عن أمله في الوصول بعيداً ببطولة كأس العالم للأندية (الدوحة 2019)، مشيرًا إلى أن الفريق لديه الطموح دائمًا للمنافسة بقوة في مثل هذه البطولات ويتطلع بالتأكيد لبلوغ النهائي والمنافسة على اللقب.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الغد أمام الترجي التونسي: "نشعر بالسعادة للمشاركة في البطولة ودائمًا نشعر بأنه المكان الطبيعي لنا، نخوض أول مباراة أمام فريق الترجي التونسي بطل أفريقيا، ونتمنى أن تعكس قوة الكرة العربية. الخطوة الأولى دائمًا تكون في غاية الأهمية".

وأشار: "بالنسبة لي أرى أن الفرق التونسية قوية دائمًا. أتذكر أننا لعبنا سابقًا أمام الصفاقسي والنجم الساحلي والإفريقي. الكرة التونسية والدوري التونسي في غاية القوة دائمًا، وأتمنى أن تكون مباراة الغد ديربي عربيًا قويًا وجيدًا يعكس مدى قوة الكرة العربية".

وعن التغيير الذي أحدثه المدرب رازفان لوشيسكو منذ توليه المسؤولية، قال الشلهوب: "استطاع لوشيسكو تهيئتنا نفسيًا منذ اليوم الأول له مع الفريق. نشكره على الفترة الماضية ونتمنى استمراره معنا، لأن الفريق بحاجة إليه".

وعن انضمام لاعبي الهلال للفريق بعد المشاركة مع المنتخب السعودي وما إذا كان لهذا تأثير سلبي على اللاعبين بدنيًا، قال اللاعب: "رغم ضيق الوقت بين البطولتين، سيكون اللاعبون جاهزين بدنيًا وإن افتقدنا لاعبًا مهما للغاية هو سلمان الفرج".