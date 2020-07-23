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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

قالت: الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
12:01 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

قالت: الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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