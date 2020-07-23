نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
قالت: الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.
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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوكوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-23
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك.
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
12:01 PM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
قالت: الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.
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