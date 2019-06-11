النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجمهوري الأمريكي" يوصي بعقوبات أممية على إيران ومقربين من "حزب الله اللبناني"

طالب بتصنيف الميليشيات العراقية الموالية لطهران والحوثيين "منظمات إرهابية"

نشرت لجنة شؤون الأمن في الحزب الجمهوري الأمريكي توصياتها لحماية الولايات المتحدة، وخصصت قسمًا كبيرًا من تقريرها في هذا الشأن لمواجهة التهديدات الإيرانية، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، فصلت اللجنة رؤيتها وتوصياتها بشأن دعم حلفاء الولايات المتحدة، ومواجهة تهديدات إيران، واعتبرت أن المقاربة التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب لملف إيران، باعتبار طهران دولة مارقة ومعادية، تعطي "نتائج حقيقية"، موصية بالعمل على إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران بسبب خرقها الاتفاق النووي.

وقالت اللجنة: يجب تصنيف الميليشيات العراقية الموالية لإيران "منظمات إرهابية". ودعت إلى فرض عقوبات جديدة على ميليشيا حزب الله اللبناني، تشمل وزراءه أو نوابه.

وفي هذا السياق أوصت بفرض عقوبات على وزير الخارجية السابق ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ورئيس مجلس النواب ورئيس "حركة أمل" نبيه بري، وعلى وزير الصحة اللبناني الحالي حمد حسن.

وشملت الدعوة فرض عقوبات على شخصيات مقربة من حزب الله، منهم المدير العام السابق للأمن العام النائب جميل السيد.


وفي الشأن اليمني دعت اللجنة لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية لعلاقتهم بالحرس الثوري الإيراني.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الجمهوري الأمريكي" يوصي بعقوبات أممية على إيران ومقربين من "حزب الله اللبناني"
سبق

نشرت لجنة شؤون الأمن في الحزب الجمهوري الأمريكي توصياتها لحماية الولايات المتحدة، وخصصت قسمًا كبيرًا من تقريرها في هذا الشأن لمواجهة التهديدات الإيرانية، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، فصلت اللجنة رؤيتها وتوصياتها بشأن دعم حلفاء الولايات المتحدة، ومواجهة تهديدات إيران، واعتبرت أن المقاربة التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب لملف إيران، باعتبار طهران دولة مارقة ومعادية، تعطي "نتائج حقيقية"، موصية بالعمل على إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران بسبب خرقها الاتفاق النووي.

وقالت اللجنة: يجب تصنيف الميليشيات العراقية الموالية لإيران "منظمات إرهابية". ودعت إلى فرض عقوبات جديدة على ميليشيا حزب الله اللبناني، تشمل وزراءه أو نوابه.

وفي هذا السياق أوصت بفرض عقوبات على وزير الخارجية السابق ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ورئيس مجلس النواب ورئيس "حركة أمل" نبيه بري، وعلى وزير الصحة اللبناني الحالي حمد حسن.

وشملت الدعوة فرض عقوبات على شخصيات مقربة من حزب الله، منهم المدير العام السابق للأمن العام النائب جميل السيد.


وفي الشأن اليمني دعت اللجنة لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية لعلاقتهم بالحرس الثوري الإيراني.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
12:16 AM

"الجمهوري الأمريكي" يوصي بعقوبات أممية على إيران ومقربين من "حزب الله اللبناني"

طالب بتصنيف الميليشيات العراقية الموالية لطهران والحوثيين "منظمات إرهابية"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
851

نشرت لجنة شؤون الأمن في الحزب الجمهوري الأمريكي توصياتها لحماية الولايات المتحدة، وخصصت قسمًا كبيرًا من تقريرها في هذا الشأن لمواجهة التهديدات الإيرانية، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، فصلت اللجنة رؤيتها وتوصياتها بشأن دعم حلفاء الولايات المتحدة، ومواجهة تهديدات إيران، واعتبرت أن المقاربة التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب لملف إيران، باعتبار طهران دولة مارقة ومعادية، تعطي "نتائج حقيقية"، موصية بالعمل على إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران بسبب خرقها الاتفاق النووي.

وقالت اللجنة: يجب تصنيف الميليشيات العراقية الموالية لإيران "منظمات إرهابية". ودعت إلى فرض عقوبات جديدة على ميليشيا حزب الله اللبناني، تشمل وزراءه أو نوابه.

وفي هذا السياق أوصت بفرض عقوبات على وزير الخارجية السابق ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ورئيس مجلس النواب ورئيس "حركة أمل" نبيه بري، وعلى وزير الصحة اللبناني الحالي حمد حسن.

وشملت الدعوة فرض عقوبات على شخصيات مقربة من حزب الله، منهم المدير العام السابق للأمن العام النائب جميل السيد.


وفي الشأن اليمني دعت اللجنة لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية لعلاقتهم بالحرس الثوري الإيراني.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,988
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,559
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,517
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,095

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة