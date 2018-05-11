النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 41014

اليابان تسجل 37 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 15874

الحكومة تدرس إمكانية تخفيف القيود الخاصة بحالة الطوارئ

سجّلت اليابان 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، 9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأورد بيان لوزارة الصحة اليابانية، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 15874 حالة، والوفيات إلى 641 حالة.

وكشف رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي؛ في وقت سابق، اليوم، عن أن حكومته تدرس حالياً إمكانية تخفيف القيود الخاصة بحالة الطوارئ قبل انتهائها في الـ 31 من الشهر الحالي.

اليابان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
اليابان تسجل 37 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 15874
سبق

سجّلت اليابان 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، 9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأورد بيان لوزارة الصحة اليابانية، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 15874 حالة، والوفيات إلى 641 حالة.

وكشف رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي؛ في وقت سابق، اليوم، عن أن حكومته تدرس حالياً إمكانية تخفيف القيود الخاصة بحالة الطوارئ قبل انتهائها في الـ 31 من الشهر الحالي.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
01:59 PM

اليابان تسجل 37 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 15874

الحكومة تدرس إمكانية تخفيف القيود الخاصة بحالة الطوارئ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
166

سجّلت اليابان 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، 9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأورد بيان لوزارة الصحة اليابانية، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 15874 حالة، والوفيات إلى 641 حالة.

وكشف رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي؛ في وقت سابق، اليوم، عن أن حكومته تدرس حالياً إمكانية تخفيف القيود الخاصة بحالة الطوارئ قبل انتهائها في الـ 31 من الشهر الحالي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,117
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,055
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,313
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,221

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة