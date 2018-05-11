اليابان تسجل 37 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 15874
الحكومة تدرس إمكانية تخفيف القيود الخاصة بحالة الطوارئ
سجّلت اليابان 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، 9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأورد بيان لوزارة الصحة اليابانية، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 15874 حالة، والوفيات إلى 641 حالة.
وكشف رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي؛ في وقت سابق، اليوم، عن أن حكومته تدرس حالياً إمكانية تخفيف القيود الخاصة بحالة الطوارئ قبل انتهائها في الـ 31 من الشهر الحالي.
اليابان
فيروس كورونا الجديد
اليابان تسجل 37 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 15874
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-11
سجّلت اليابان 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، 9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأورد بيان لوزارة الصحة اليابانية، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 15874 حالة، والوفيات إلى 641 حالة.
وكشف رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي؛ في وقت سابق، اليوم، عن أن حكومته تدرس حالياً إمكانية تخفيف القيود الخاصة بحالة الطوارئ قبل انتهائها في الـ 31 من الشهر الحالي.
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
01:59 PM
اليابان تسجل 37 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 15874
الحكومة تدرس إمكانية تخفيف القيود الخاصة بحالة الطوارئ
سجّلت اليابان 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، 9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأورد بيان لوزارة الصحة اليابانية، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 15874 حالة، والوفيات إلى 641 حالة.
وكشف رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي؛ في وقت سابق، اليوم، عن أن حكومته تدرس حالياً إمكانية تخفيف القيود الخاصة بحالة الطوارئ قبل انتهائها في الـ 31 من الشهر الحالي.