اليابان تسجل 37 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 15874

الحكومة تدرس إمكانية تخفيف القيود الخاصة بحالة الطوارئ

سجّلت اليابان 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، 9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأورد بيان لوزارة الصحة اليابانية، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 15874 حالة، والوفيات إلى 641 حالة.

وكشف رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي؛ في وقت سابق، اليوم، عن أن حكومته تدرس حالياً إمكانية تخفيف القيود الخاصة بحالة الطوارئ قبل انتهائها في الـ 31 من الشهر الحالي.