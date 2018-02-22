النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور .. "المقبل" يتفقد مدارس الأفلاج ويدشن برنامج "ارتقاء 1"

أشاد ببيئة التعليم وتفاعل المعلمين مع طلابهم

زار المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم الدكتور محمد المقبل، صباح اليوم عددًا من مدارس محافظة الأفلاج، كما دشّن مع مدير "تعليم الأفلاج"، محمد الزايد برنامج لقاء 1.

وكان الدكتور محمد المقبل قد قام صباح اليوم الخميس برفقة مدير تعليم الأفلاج محمد الزايد والمشرفين الوزاريين مشعي البريكان، وعبدالله البشر بجولة على مدارس المحافظة شملت ابتدائية خالد بن الوليد، ومتوسطة أحد، وابتدائية ابن كثير، وثانوية الملك عبدالله، اطلع خلالها على سير العملية التعليمية من خلال زيارة الفصول الدراسية، والالتقاء بقائدي ومرشدي المدارس ومعلميها وطلابها، ووقف على التجهيزات التعليمية.

كما عقد "المقبل" اجتماعًا في قاعة الاجتماعات في مبنى إدارة الأقسام النسائية، ناقش خلاله المشروعات التعليمية، واحتياجات التعليم في كل الجوانب، مشيدًا بما شاهده من مبادرات تعليمية وانضباط مدرسي ونظافة عامة تميزت بها مدارس المحافظة.

وتخلل زيارة "المقبل" لـ"تعليم الأفلاج" اليوم تدشين برنامج ارتقاء 1 الذي يقوم على معرفة ودراسة احتياجات المشرفين التدريبية، ودور المشرف التربوي واحتياج الميدان التربوي لوضع الخطط المناسبة حسب الاحتياج.

كما يهدف برنامج ارتقاء 1 الذي ينفذه قسم التدريب التربوي بالإدارة إلى معرفة الاحتياج التدريبي للمعلمين والمشرفين، وتشخيص الميدان التربوي، ووضع الخطط المناسبة.

وأكد "المقبل" أن هذه الزيارات تأتي تحت توجيهات وزير التعليم ونائبه للاطلاع عن كثب على ما هو معمول به على سير العملية التعليمية، ودعم الاستعداد للمرحلة المقبلة، والتأكد من توفر كل الاحتياجات في المدارس.

وقال "المقبل" بعد زيارته المدارس والمرافق التعليمية: "سررت كثيرًا بتفاعل الزملاء منسوبي المدارس وطلابهم وتفاعلهم مع العملية التعليمية التي تؤكد أن البيئة التعليمية بيئة جاذبة، والزملاء والزميلات متفاعلون مع العملية التعليمية".

وأشاد الدكتور محمد المقبل، بالمستوى العالي للنظافة بالمدارس وطلابها، والمحافظة بصفة عامة، والفعاليات التعليمية والمبادرات، وتفاعل الطلاب معها ومع ساعات النشاط، مثمنًا لمعلمي المحافظة تفاعلهم مع طلابهم على تنفيذ المنهج.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور .. "المقبل" يتفقد مدارس الأفلاج ويدشن برنامج "ارتقاء 1"
سبق

زار المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم الدكتور محمد المقبل، صباح اليوم عددًا من مدارس محافظة الأفلاج، كما دشّن مع مدير "تعليم الأفلاج"، محمد الزايد برنامج لقاء 1.

وكان الدكتور محمد المقبل قد قام صباح اليوم الخميس برفقة مدير تعليم الأفلاج محمد الزايد والمشرفين الوزاريين مشعي البريكان، وعبدالله البشر بجولة على مدارس المحافظة شملت ابتدائية خالد بن الوليد، ومتوسطة أحد، وابتدائية ابن كثير، وثانوية الملك عبدالله، اطلع خلالها على سير العملية التعليمية من خلال زيارة الفصول الدراسية، والالتقاء بقائدي ومرشدي المدارس ومعلميها وطلابها، ووقف على التجهيزات التعليمية.

كما عقد "المقبل" اجتماعًا في قاعة الاجتماعات في مبنى إدارة الأقسام النسائية، ناقش خلاله المشروعات التعليمية، واحتياجات التعليم في كل الجوانب، مشيدًا بما شاهده من مبادرات تعليمية وانضباط مدرسي ونظافة عامة تميزت بها مدارس المحافظة.

وتخلل زيارة "المقبل" لـ"تعليم الأفلاج" اليوم تدشين برنامج ارتقاء 1 الذي يقوم على معرفة ودراسة احتياجات المشرفين التدريبية، ودور المشرف التربوي واحتياج الميدان التربوي لوضع الخطط المناسبة حسب الاحتياج.

كما يهدف برنامج ارتقاء 1 الذي ينفذه قسم التدريب التربوي بالإدارة إلى معرفة الاحتياج التدريبي للمعلمين والمشرفين، وتشخيص الميدان التربوي، ووضع الخطط المناسبة.

وأكد "المقبل" أن هذه الزيارات تأتي تحت توجيهات وزير التعليم ونائبه للاطلاع عن كثب على ما هو معمول به على سير العملية التعليمية، ودعم الاستعداد للمرحلة المقبلة، والتأكد من توفر كل الاحتياجات في المدارس.

وقال "المقبل" بعد زيارته المدارس والمرافق التعليمية: "سررت كثيرًا بتفاعل الزملاء منسوبي المدارس وطلابهم وتفاعلهم مع العملية التعليمية التي تؤكد أن البيئة التعليمية بيئة جاذبة، والزملاء والزميلات متفاعلون مع العملية التعليمية".

وأشاد الدكتور محمد المقبل، بالمستوى العالي للنظافة بالمدارس وطلابها، والمحافظة بصفة عامة، والفعاليات التعليمية والمبادرات، وتفاعل الطلاب معها ومع ساعات النشاط، مثمنًا لمعلمي المحافظة تفاعلهم مع طلابهم على تنفيذ المنهج.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
10:07 PM

بالصور .. "المقبل" يتفقد مدارس الأفلاج ويدشن برنامج "ارتقاء 1"

أشاد ببيئة التعليم وتفاعل المعلمين مع طلابهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
0
273

زار المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم الدكتور محمد المقبل، صباح اليوم عددًا من مدارس محافظة الأفلاج، كما دشّن مع مدير "تعليم الأفلاج"، محمد الزايد برنامج لقاء 1.

وكان الدكتور محمد المقبل قد قام صباح اليوم الخميس برفقة مدير تعليم الأفلاج محمد الزايد والمشرفين الوزاريين مشعي البريكان، وعبدالله البشر بجولة على مدارس المحافظة شملت ابتدائية خالد بن الوليد، ومتوسطة أحد، وابتدائية ابن كثير، وثانوية الملك عبدالله، اطلع خلالها على سير العملية التعليمية من خلال زيارة الفصول الدراسية، والالتقاء بقائدي ومرشدي المدارس ومعلميها وطلابها، ووقف على التجهيزات التعليمية.

كما عقد "المقبل" اجتماعًا في قاعة الاجتماعات في مبنى إدارة الأقسام النسائية، ناقش خلاله المشروعات التعليمية، واحتياجات التعليم في كل الجوانب، مشيدًا بما شاهده من مبادرات تعليمية وانضباط مدرسي ونظافة عامة تميزت بها مدارس المحافظة.

وتخلل زيارة "المقبل" لـ"تعليم الأفلاج" اليوم تدشين برنامج ارتقاء 1 الذي يقوم على معرفة ودراسة احتياجات المشرفين التدريبية، ودور المشرف التربوي واحتياج الميدان التربوي لوضع الخطط المناسبة حسب الاحتياج.

كما يهدف برنامج ارتقاء 1 الذي ينفذه قسم التدريب التربوي بالإدارة إلى معرفة الاحتياج التدريبي للمعلمين والمشرفين، وتشخيص الميدان التربوي، ووضع الخطط المناسبة.

وأكد "المقبل" أن هذه الزيارات تأتي تحت توجيهات وزير التعليم ونائبه للاطلاع عن كثب على ما هو معمول به على سير العملية التعليمية، ودعم الاستعداد للمرحلة المقبلة، والتأكد من توفر كل الاحتياجات في المدارس.

وقال "المقبل" بعد زيارته المدارس والمرافق التعليمية: "سررت كثيرًا بتفاعل الزملاء منسوبي المدارس وطلابهم وتفاعلهم مع العملية التعليمية التي تؤكد أن البيئة التعليمية بيئة جاذبة، والزملاء والزميلات متفاعلون مع العملية التعليمية".

وأشاد الدكتور محمد المقبل، بالمستوى العالي للنظافة بالمدارس وطلابها، والمحافظة بصفة عامة، والفعاليات التعليمية والمبادرات، وتفاعل الطلاب معها ومع ساعات النشاط، مثمنًا لمعلمي المحافظة تفاعلهم مع طلابهم على تنفيذ المنهج.

شارك برأيك
51
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,170
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,345
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,939
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,401

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة