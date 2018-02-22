بالصور .. "المقبل" يتفقد مدارس الأفلاج ويدشن برنامج "ارتقاء 1"

أشاد ببيئة التعليم وتفاعل المعلمين مع طلابهم

زار المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم الدكتور محمد المقبل، صباح اليوم عددًا من مدارس محافظة الأفلاج، كما دشّن مع مدير "تعليم الأفلاج"، محمد الزايد برنامج لقاء 1.



وكان الدكتور محمد المقبل قد قام صباح اليوم الخميس برفقة مدير تعليم الأفلاج محمد الزايد والمشرفين الوزاريين مشعي البريكان، وعبدالله البشر بجولة على مدارس المحافظة شملت ابتدائية خالد بن الوليد، ومتوسطة أحد، وابتدائية ابن كثير، وثانوية الملك عبدالله، اطلع خلالها على سير العملية التعليمية من خلال زيارة الفصول الدراسية، والالتقاء بقائدي ومرشدي المدارس ومعلميها وطلابها، ووقف على التجهيزات التعليمية.



كما عقد "المقبل" اجتماعًا في قاعة الاجتماعات في مبنى إدارة الأقسام النسائية، ناقش خلاله المشروعات التعليمية، واحتياجات التعليم في كل الجوانب، مشيدًا بما شاهده من مبادرات تعليمية وانضباط مدرسي ونظافة عامة تميزت بها مدارس المحافظة.



وتخلل زيارة "المقبل" لـ"تعليم الأفلاج" اليوم تدشين برنامج ارتقاء 1 الذي يقوم على معرفة ودراسة احتياجات المشرفين التدريبية، ودور المشرف التربوي واحتياج الميدان التربوي لوضع الخطط المناسبة حسب الاحتياج.



كما يهدف برنامج ارتقاء 1 الذي ينفذه قسم التدريب التربوي بالإدارة إلى معرفة الاحتياج التدريبي للمعلمين والمشرفين، وتشخيص الميدان التربوي، ووضع الخطط المناسبة.



وأكد "المقبل" أن هذه الزيارات تأتي تحت توجيهات وزير التعليم ونائبه للاطلاع عن كثب على ما هو معمول به على سير العملية التعليمية، ودعم الاستعداد للمرحلة المقبلة، والتأكد من توفر كل الاحتياجات في المدارس.



وقال "المقبل" بعد زيارته المدارس والمرافق التعليمية: "سررت كثيرًا بتفاعل الزملاء منسوبي المدارس وطلابهم وتفاعلهم مع العملية التعليمية التي تؤكد أن البيئة التعليمية بيئة جاذبة، والزملاء والزميلات متفاعلون مع العملية التعليمية".



وأشاد الدكتور محمد المقبل، بالمستوى العالي للنظافة بالمدارس وطلابها، والمحافظة بصفة عامة، والفعاليات التعليمية والمبادرات، وتفاعل الطلاب معها ومع ساعات النشاط، مثمنًا لمعلمي المحافظة تفاعلهم مع طلابهم على تنفيذ المنهج.