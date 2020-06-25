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أزمة بين مستشفى الـ 45 مليونًا بالعارضة ومواطن.. والسبب "بركس"

بعد 3 أسابيع من افتتاحه.. و"سبق" تكشف التفاصيل

أحدثت غرفة "بركس" تقع في الجهة الشمالية لمستشفى العارضة الجديد شرق منطقة جازان، والذي كلف ميزانية تقدر بـ45 مليون ريال وتم افتتاحه وتشغيله قبل نحو ثلاثة أسابيع فقط؛ أزمة بين المستشفى وأحد المواطنين، حيث ادعى المستشفى أن المواطن أغلق شارعا مؤديا لعدد من مشاريع المستشفى خلف مبناه بغرفة متحركة عبارة عن "بركس"، ورفض إزالتها؛ ما تسبب في عرقلة الوصول إليها.

وفي التفاصيل، قالت مصادر لـ"سبق"، إن إدارة المستشفى وجهت خطابًا إلى المحافظة طلبت من خلاله تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على ما أحدثه أحد المواطنين في الأرض الواقعة شمال المستشفى غرفة "بركس"، الذي تسبب في منع الوصول للأرض المملوكة للمستشفى والواقعة في الجهة الغربية له، والتي يجرى حاليًّا عليها ترسية عدد من المشاريع والمتمثل في: سكن للأطباء والممرضات والمبنى الإداري والأشعة وقاعة للمحاضرات ومركز لغسيل الكلى وقسم للعلاج الطبيعي، مطالبة باتخاذ اللازم.

من جهته، قال رئيس بلدية العارضة سعيد بن جبران التليدي، لـ"سبق"، إنه تمت مخاطبة المحافظة بطلب تكليف المواطن بإحضار ما يثبت تملكه للموقع، وفي حالة عدم ثبوت ملكية الأرض سيتم تكليف لجنة التعديات بإزالة الأحداث.

مشروع مستشفى العارضة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أزمة بين مستشفى الـ 45 مليونًا بالعارضة ومواطن.. والسبب "بركس"
سبق

أحدثت غرفة "بركس" تقع في الجهة الشمالية لمستشفى العارضة الجديد شرق منطقة جازان، والذي كلف ميزانية تقدر بـ45 مليون ريال وتم افتتاحه وتشغيله قبل نحو ثلاثة أسابيع فقط؛ أزمة بين المستشفى وأحد المواطنين، حيث ادعى المستشفى أن المواطن أغلق شارعا مؤديا لعدد من مشاريع المستشفى خلف مبناه بغرفة متحركة عبارة عن "بركس"، ورفض إزالتها؛ ما تسبب في عرقلة الوصول إليها.

وفي التفاصيل، قالت مصادر لـ"سبق"، إن إدارة المستشفى وجهت خطابًا إلى المحافظة طلبت من خلاله تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على ما أحدثه أحد المواطنين في الأرض الواقعة شمال المستشفى غرفة "بركس"، الذي تسبب في منع الوصول للأرض المملوكة للمستشفى والواقعة في الجهة الغربية له، والتي يجرى حاليًّا عليها ترسية عدد من المشاريع والمتمثل في: سكن للأطباء والممرضات والمبنى الإداري والأشعة وقاعة للمحاضرات ومركز لغسيل الكلى وقسم للعلاج الطبيعي، مطالبة باتخاذ اللازم.

من جهته، قال رئيس بلدية العارضة سعيد بن جبران التليدي، لـ"سبق"، إنه تمت مخاطبة المحافظة بطلب تكليف المواطن بإحضار ما يثبت تملكه للموقع، وفي حالة عدم ثبوت ملكية الأرض سيتم تكليف لجنة التعديات بإزالة الأحداث.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
09:10 PM
اخر تعديل
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
09:38 PM

أزمة بين مستشفى الـ 45 مليونًا بالعارضة ومواطن.. والسبب "بركس"

بعد 3 أسابيع من افتتاحه.. و"سبق" تكشف التفاصيل

A A A
قاسم الخبراني - جازان
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1,461

أحدثت غرفة "بركس" تقع في الجهة الشمالية لمستشفى العارضة الجديد شرق منطقة جازان، والذي كلف ميزانية تقدر بـ45 مليون ريال وتم افتتاحه وتشغيله قبل نحو ثلاثة أسابيع فقط؛ أزمة بين المستشفى وأحد المواطنين، حيث ادعى المستشفى أن المواطن أغلق شارعا مؤديا لعدد من مشاريع المستشفى خلف مبناه بغرفة متحركة عبارة عن "بركس"، ورفض إزالتها؛ ما تسبب في عرقلة الوصول إليها.

وفي التفاصيل، قالت مصادر لـ"سبق"، إن إدارة المستشفى وجهت خطابًا إلى المحافظة طلبت من خلاله تشكيل لجنة عاجلة للوقوف على ما أحدثه أحد المواطنين في الأرض الواقعة شمال المستشفى غرفة "بركس"، الذي تسبب في منع الوصول للأرض المملوكة للمستشفى والواقعة في الجهة الغربية له، والتي يجرى حاليًّا عليها ترسية عدد من المشاريع والمتمثل في: سكن للأطباء والممرضات والمبنى الإداري والأشعة وقاعة للمحاضرات ومركز لغسيل الكلى وقسم للعلاج الطبيعي، مطالبة باتخاذ اللازم.

من جهته، قال رئيس بلدية العارضة سعيد بن جبران التليدي، لـ"سبق"، إنه تمت مخاطبة المحافظة بطلب تكليف المواطن بإحضار ما يثبت تملكه للموقع، وفي حالة عدم ثبوت ملكية الأرض سيتم تكليف لجنة التعديات بإزالة الأحداث.

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