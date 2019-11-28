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وزير الخارجية اليمني: يجب الضغط على الحوثيين بشأن الجهود الإنسانية

أكّد أن الميليشيات صعدت في "الدريهيمي والمخا" لتقويض مساعي السلام

شدّد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، على ضرورة الضغط على الحوثيين من أجل إنهاء العراقيل أمام الجهود الإنسانية للأمم المتحدة في بلاده.

وأكد خلال لقائه، اليوم، نائب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون سمارت، أن تصعيد الميليشيات الحوثية المدان في "الدريهيمي والمخا"، واستهداف الفريق الحكومي؛ يقوض جهود المبعوث الأممي الحثيثة ويحبط مساعي السلام.

وقال "الحضرمي": تنفيذ اتفاق الرياض سيشكل دفعة قوية نحو توحيد الجهود لهزيمة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.

وأضاف: الحوثيون يتاجرون بمعاناة اليمنيين، وأكبر دليل على ذلك هو استمرار الحوثيين في رفض فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية للتخفيف من معاناة المواطنين.

وزير الخارجية اليمني ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزير الخارجية اليمني: يجب الضغط على الحوثيين بشأن الجهود الإنسانية
سبق

شدّد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، على ضرورة الضغط على الحوثيين من أجل إنهاء العراقيل أمام الجهود الإنسانية للأمم المتحدة في بلاده.

وأكد خلال لقائه، اليوم، نائب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون سمارت، أن تصعيد الميليشيات الحوثية المدان في "الدريهيمي والمخا"، واستهداف الفريق الحكومي؛ يقوض جهود المبعوث الأممي الحثيثة ويحبط مساعي السلام.

وقال "الحضرمي": تنفيذ اتفاق الرياض سيشكل دفعة قوية نحو توحيد الجهود لهزيمة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.

وأضاف: الحوثيون يتاجرون بمعاناة اليمنيين، وأكبر دليل على ذلك هو استمرار الحوثيين في رفض فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية للتخفيف من معاناة المواطنين.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
05:18 PM

وزير الخارجية اليمني: يجب الضغط على الحوثيين بشأن الجهود الإنسانية

أكّد أن الميليشيات صعدت في "الدريهيمي والمخا" لتقويض مساعي السلام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شدّد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، على ضرورة الضغط على الحوثيين من أجل إنهاء العراقيل أمام الجهود الإنسانية للأمم المتحدة في بلاده.

وأكد خلال لقائه، اليوم، نائب السفير البريطاني لدى اليمن سيمون سمارت، أن تصعيد الميليشيات الحوثية المدان في "الدريهيمي والمخا"، واستهداف الفريق الحكومي؛ يقوض جهود المبعوث الأممي الحثيثة ويحبط مساعي السلام.

وقال "الحضرمي": تنفيذ اتفاق الرياض سيشكل دفعة قوية نحو توحيد الجهود لهزيمة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن.

وأضاف: الحوثيون يتاجرون بمعاناة اليمنيين، وأكبر دليل على ذلك هو استمرار الحوثيين في رفض فتح مطار صنعاء للرحلات الداخلية للتخفيف من معاناة المواطنين.

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