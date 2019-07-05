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"أخضر الجمباز" يحصد 12 ميدالية في بطولة البرتغال

حصد المنتخب السعودي للجمباز 12 ميدالية في منافسات بطولة البرتغال، هي "ذهبيتان، وفضيتان، وثماني برونزيات"، وذلك في مدينة بورتو البرتغالية.

وانتزع فارس الحربي الذهبية الأولى في “طاولة القفز”، وحصد الثانية الوليد المدني في “الفردي العام”، والفضية لسيف الحربي “جهاز حصان الحلق”، ومناف العمري “الفردي العام”. أما البرونزيات فحققها سعود حميد “جهاز العقلة، وجهاز الحركات الأرضية”، وعبد العزيز عبدالعال “حصان الحلق”، ومناف العمري “الجهاز المتوازي”، وفارس الحربي “جهاز الحلق”، ومحمد الحربي “الفردي العام” درجة الشباب، بينما حقق سعود حميد وفارس الحربي المركز الثالث مكرر في “الفردي العام” درجة البراعم.

من جهته، عبَّر رئيس الاتحاد السعودي للجمباز عبدالإله أبو الريشعن عن سعادته بما تحقق، مؤكدًا أن الهدف من المشاركة في البطولة الدولية الودية هو تجهيز منتخبات الفئات السنية للاستحقاقات المقبلة، وهي جزء من خطة الاتحاد في إعداد أجيال قادمة، وإعطائهم الفرصة بالاحتكاك، وإكسابهم الخبرات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أخضر الجمباز" يحصد 12 ميدالية في بطولة البرتغال
سبق

حصد المنتخب السعودي للجمباز 12 ميدالية في منافسات بطولة البرتغال، هي "ذهبيتان، وفضيتان، وثماني برونزيات"، وذلك في مدينة بورتو البرتغالية.

وانتزع فارس الحربي الذهبية الأولى في “طاولة القفز”، وحصد الثانية الوليد المدني في “الفردي العام”، والفضية لسيف الحربي “جهاز حصان الحلق”، ومناف العمري “الفردي العام”. أما البرونزيات فحققها سعود حميد “جهاز العقلة، وجهاز الحركات الأرضية”، وعبد العزيز عبدالعال “حصان الحلق”، ومناف العمري “الجهاز المتوازي”، وفارس الحربي “جهاز الحلق”، ومحمد الحربي “الفردي العام” درجة الشباب، بينما حقق سعود حميد وفارس الحربي المركز الثالث مكرر في “الفردي العام” درجة البراعم.

من جهته، عبَّر رئيس الاتحاد السعودي للجمباز عبدالإله أبو الريشعن عن سعادته بما تحقق، مؤكدًا أن الهدف من المشاركة في البطولة الدولية الودية هو تجهيز منتخبات الفئات السنية للاستحقاقات المقبلة، وهي جزء من خطة الاتحاد في إعداد أجيال قادمة، وإعطائهم الفرصة بالاحتكاك، وإكسابهم الخبرات.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
09:09 PM

"أخضر الجمباز" يحصد 12 ميدالية في بطولة البرتغال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصد المنتخب السعودي للجمباز 12 ميدالية في منافسات بطولة البرتغال، هي "ذهبيتان، وفضيتان، وثماني برونزيات"، وذلك في مدينة بورتو البرتغالية.

وانتزع فارس الحربي الذهبية الأولى في “طاولة القفز”، وحصد الثانية الوليد المدني في “الفردي العام”، والفضية لسيف الحربي “جهاز حصان الحلق”، ومناف العمري “الفردي العام”. أما البرونزيات فحققها سعود حميد “جهاز العقلة، وجهاز الحركات الأرضية”، وعبد العزيز عبدالعال “حصان الحلق”، ومناف العمري “الجهاز المتوازي”، وفارس الحربي “جهاز الحلق”، ومحمد الحربي “الفردي العام” درجة الشباب، بينما حقق سعود حميد وفارس الحربي المركز الثالث مكرر في “الفردي العام” درجة البراعم.

من جهته، عبَّر رئيس الاتحاد السعودي للجمباز عبدالإله أبو الريشعن عن سعادته بما تحقق، مؤكدًا أن الهدف من المشاركة في البطولة الدولية الودية هو تجهيز منتخبات الفئات السنية للاستحقاقات المقبلة، وهي جزء من خطة الاتحاد في إعداد أجيال قادمة، وإعطائهم الفرصة بالاحتكاك، وإكسابهم الخبرات.

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