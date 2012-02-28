شاهد .. ولي العهد يستقبل المُرقين والمُعينين في مناصبهم العسكرية الجديدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، أصحاب السمو والمعالي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم وتعيينهم في مناصبهم العسكرية الجديدة، وهم كل من: الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، بمناسبة ترقيته وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة، والفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بمناسبة تعيينه قائداً للقوات المشتركة، والفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمناسبة ترقيته وتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، والفريق الركن جار الله بن محمد العلويط، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً لقوة الصواريخ الاستراتيجية، والفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً للقوات البرية، والفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً لقوات الدفاع الجوي، والفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً للقوات الجوية.

وقلد سمو ولي العهد خلال الاستقبال أصحاب السمو والمعالي رتبهم العسكرية الجديدة، سائلاً الله عز وجل للجميع التوفيق لخدمة دينهم ووطنهم.

وعبّر أصحاب السمو والمعالي، من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على ثقتهما، داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ليكونوا عند حسن القيادة الرشيدة بهم.

حضر مراسم التقليد: مساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي.