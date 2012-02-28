النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. ولي العهد يستقبل المُرقين والمُعينين في مناصبهم العسكرية الجديدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، أصحاب السمو والمعالي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم وتعيينهم في مناصبهم العسكرية الجديدة، وهم كل من: الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، بمناسبة ترقيته وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة، والفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بمناسبة تعيينه قائداً للقوات المشتركة، والفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمناسبة ترقيته وتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، والفريق الركن جار الله بن محمد العلويط، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً لقوة الصواريخ الاستراتيجية، والفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً للقوات البرية، والفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً لقوات الدفاع الجوي، والفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً للقوات الجوية.

وقلد سمو ولي العهد خلال الاستقبال أصحاب السمو والمعالي رتبهم العسكرية الجديدة، سائلاً الله عز وجل للجميع التوفيق لخدمة دينهم ووطنهم.

وعبّر أصحاب السمو والمعالي، من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على ثقتهما، داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ليكونوا عند حسن القيادة الرشيدة بهم.

حضر مراسم التقليد: مساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. ولي العهد يستقبل المُرقين والمُعينين في مناصبهم العسكرية الجديدة
سبق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، أصحاب السمو والمعالي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم وتعيينهم في مناصبهم العسكرية الجديدة، وهم كل من: الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، بمناسبة ترقيته وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة، والفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بمناسبة تعيينه قائداً للقوات المشتركة، والفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمناسبة ترقيته وتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، والفريق الركن جار الله بن محمد العلويط، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً لقوة الصواريخ الاستراتيجية، والفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً للقوات البرية، والفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً لقوات الدفاع الجوي، والفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً للقوات الجوية.

وقلد سمو ولي العهد خلال الاستقبال أصحاب السمو والمعالي رتبهم العسكرية الجديدة، سائلاً الله عز وجل للجميع التوفيق لخدمة دينهم ووطنهم.

وعبّر أصحاب السمو والمعالي، من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على ثقتهما، داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ليكونوا عند حسن القيادة الرشيدة بهم.

حضر مراسم التقليد: مساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
07:53 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
02:04 AM

شاهد .. ولي العهد يستقبل المُرقين والمُعينين في مناصبهم العسكرية الجديدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
17
40,982

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، أصحاب السمو والمعالي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم وتعيينهم في مناصبهم العسكرية الجديدة، وهم كل من: الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، بمناسبة ترقيته وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة، والفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بمناسبة تعيينه قائداً للقوات المشتركة، والفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع، بمناسبة ترقيته وتعيينه نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، والفريق الركن جار الله بن محمد العلويط، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً لقوة الصواريخ الاستراتيجية، والفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً للقوات البرية، والفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً لقوات الدفاع الجوي، والفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، بمناسبة ترقيته وتعيينه قائداً للقوات الجوية.

وقلد سمو ولي العهد خلال الاستقبال أصحاب السمو والمعالي رتبهم العسكرية الجديدة، سائلاً الله عز وجل للجميع التوفيق لخدمة دينهم ووطنهم.

وعبّر أصحاب السمو والمعالي، من جهتهم، عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على ثقتهما، داعين الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ليكونوا عند حسن القيادة الرشيدة بهم.

حضر مراسم التقليد: مساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي.

شارك برأيك
52
292

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,757
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,520
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,071
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,750

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

فرص عمل للشباب السعودي

فرص عمل للشباب السعودي

خالد الشبانة
الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

جمعان الكرت
تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة