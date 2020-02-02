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رسمياً .. stc pay  أول شركة تقنية مالية مرخصة في المملكة

كمحفظة إلكترونية.. عملاؤها يتجاوزون 2 مليون خلال عام

حصلت شركة المدفوعات الرقمية السعودية (stc pay) على الترخيص الرسمي من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، كمحفظة إلكترونية في مجال التقنية المالية fintech، لتكون بذلك أول شركة تقنية مالية مرخصة في المملكة، وذلك بعد اجتيازها الفترة التجريبية بنجاح.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة stc pay أحمد العنزي أن عدد عملاء stc pay اليوم وصل إلى 2 مليون عميل بعد نحو عام من انطلاق أعمال الشركة، في حين تجاوز عدد مرات التحميل لتطبيق stc pay للأجهزة الذكية 3.2 مليون، الأمر الذي يعكس مستوى الثقة في الخدمات التي تقدمها الشركة والسمعة التي تتمتع بها اليوم كخيار مفضل في المدفوعات الرقمية والحوالات الخارجية بأقل تكلفة وأعلى جودة، وقال: "تعد stc pay اليوم أكبر محفظة مالية رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي خير مثال يجسد نجاح أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، المنسجمة مع استراتيجية مجموعة stc للنمو في مسارات جديدة وتمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات".
وأضاف، "نشكر مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على دعمهم الكبير وعلى ثقتهم في stc pay مما يساهم في تطوير القطاع المالي، تماشياً مع نمو وازدهار المملكة في تطوير وتنويع خدماتها الرقمية".

شركة المدفوعات الرقمية السعودية stc pay مؤسسة النقد العربي السعودي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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رسمياً .. stc pay  أول شركة تقنية مالية مرخصة في المملكة
سبق

حصلت شركة المدفوعات الرقمية السعودية (stc pay) على الترخيص الرسمي من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، كمحفظة إلكترونية في مجال التقنية المالية fintech، لتكون بذلك أول شركة تقنية مالية مرخصة في المملكة، وذلك بعد اجتيازها الفترة التجريبية بنجاح.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة stc pay أحمد العنزي أن عدد عملاء stc pay اليوم وصل إلى 2 مليون عميل بعد نحو عام من انطلاق أعمال الشركة، في حين تجاوز عدد مرات التحميل لتطبيق stc pay للأجهزة الذكية 3.2 مليون، الأمر الذي يعكس مستوى الثقة في الخدمات التي تقدمها الشركة والسمعة التي تتمتع بها اليوم كخيار مفضل في المدفوعات الرقمية والحوالات الخارجية بأقل تكلفة وأعلى جودة، وقال: "تعد stc pay اليوم أكبر محفظة مالية رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي خير مثال يجسد نجاح أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، المنسجمة مع استراتيجية مجموعة stc للنمو في مسارات جديدة وتمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات".
وأضاف، "نشكر مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على دعمهم الكبير وعلى ثقتهم في stc pay مما يساهم في تطوير القطاع المالي، تماشياً مع نمو وازدهار المملكة في تطوير وتنويع خدماتها الرقمية".

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
03:10 PM

رسمياً .. stc pay  أول شركة تقنية مالية مرخصة في المملكة

كمحفظة إلكترونية.. عملاؤها يتجاوزون 2 مليون خلال عام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصلت شركة المدفوعات الرقمية السعودية (stc pay) على الترخيص الرسمي من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، كمحفظة إلكترونية في مجال التقنية المالية fintech، لتكون بذلك أول شركة تقنية مالية مرخصة في المملكة، وذلك بعد اجتيازها الفترة التجريبية بنجاح.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة stc pay أحمد العنزي أن عدد عملاء stc pay اليوم وصل إلى 2 مليون عميل بعد نحو عام من انطلاق أعمال الشركة، في حين تجاوز عدد مرات التحميل لتطبيق stc pay للأجهزة الذكية 3.2 مليون، الأمر الذي يعكس مستوى الثقة في الخدمات التي تقدمها الشركة والسمعة التي تتمتع بها اليوم كخيار مفضل في المدفوعات الرقمية والحوالات الخارجية بأقل تكلفة وأعلى جودة، وقال: "تعد stc pay اليوم أكبر محفظة مالية رقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي خير مثال يجسد نجاح أهداف رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، المنسجمة مع استراتيجية مجموعة stc للنمو في مسارات جديدة وتمكين التحول الرقمي في مختلف القطاعات".
وأضاف، "نشكر مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على دعمهم الكبير وعلى ثقتهم في stc pay مما يساهم في تطوير القطاع المالي، تماشياً مع نمو وازدهار المملكة في تطوير وتنويع خدماتها الرقمية".

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