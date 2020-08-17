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مستشار تربوي يقترح على قطاع الاتصالات توفير باقة إنترنت بأسعار رمزية للطلاب

لدعم التعليم عن بعد مع بدء العام الجديد

اقترح المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس، على قطاع الاتصالات في المملكة إطلاق باقة إنترنت وجهاز لوحي برسوم رمزية لدعم الطلاب والطالبات، تزامناً مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، والذي سيكون عن بعد لمدة سبعة أسابيع بدءاً من الحادي عشر من شهر محرم للعام القادم ١٤٤٢هـ.

وقال "الدهاس" لـ"سبق": إنه "لاشك أن التعليم عن بعد يحتاج إلى تجهيزات تقنية في المنازل لضمان نجاحه، بعد إعلان وزارة التعليم مؤخراً عن استمرار التعليم عن بعد في جميع مراحل التعليم العام والجامعي بالنسبة للمواد النظرية خلال مدة تقارب الشهرين"، مشيراً إلى أن مشاركة قطاع الاتصالات يجب أن تكون منبثقة من برامج المسؤولية الاجتماعية.

وتمنى أن تبادر شركات الاتصالات لتخصيص باقة تحت مسمى "أنا طالب منتظم"، تشمل شريحة إنترنت وجهاز لوحي برسوم مخفضة ورمزية شهريًا، على أن تخفض هذه الرسوم في حال ازدياد أعداد الطلاب والطالبات في الأسرة الواحدة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سوف يساعد الأسر على انتظام التعليم بصورة أفضل.

وبين أنه يتعين التنسيق مع المدارس من خلال المرشدين الطلابيين، لتزويد الطلاب من ذوي الظروف الخاصة بهذه الباقة مع تحمل المدارس جزءًا من هذه الرسوم من خلال الميزانية التشغيلية التي أودعتها وزارة التعليم مؤخرًا في حسابات قادة وقائدات المدراس، مشيرًا إلى أنه بالإمكان أن تكون الرسوم المالية على الأجهزة اللوحية فقط وتكون شريحة الإنترنت مجانية لمدة شهرين.

المستشار التربوي عبدالله بن دحيم الدهاس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشار تربوي يقترح على قطاع الاتصالات توفير باقة إنترنت بأسعار رمزية للطلاب
سبق

اقترح المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس، على قطاع الاتصالات في المملكة إطلاق باقة إنترنت وجهاز لوحي برسوم رمزية لدعم الطلاب والطالبات، تزامناً مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، والذي سيكون عن بعد لمدة سبعة أسابيع بدءاً من الحادي عشر من شهر محرم للعام القادم ١٤٤٢هـ.

وقال "الدهاس" لـ"سبق": إنه "لاشك أن التعليم عن بعد يحتاج إلى تجهيزات تقنية في المنازل لضمان نجاحه، بعد إعلان وزارة التعليم مؤخراً عن استمرار التعليم عن بعد في جميع مراحل التعليم العام والجامعي بالنسبة للمواد النظرية خلال مدة تقارب الشهرين"، مشيراً إلى أن مشاركة قطاع الاتصالات يجب أن تكون منبثقة من برامج المسؤولية الاجتماعية.

وتمنى أن تبادر شركات الاتصالات لتخصيص باقة تحت مسمى "أنا طالب منتظم"، تشمل شريحة إنترنت وجهاز لوحي برسوم مخفضة ورمزية شهريًا، على أن تخفض هذه الرسوم في حال ازدياد أعداد الطلاب والطالبات في الأسرة الواحدة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سوف يساعد الأسر على انتظام التعليم بصورة أفضل.

وبين أنه يتعين التنسيق مع المدارس من خلال المرشدين الطلابيين، لتزويد الطلاب من ذوي الظروف الخاصة بهذه الباقة مع تحمل المدارس جزءًا من هذه الرسوم من خلال الميزانية التشغيلية التي أودعتها وزارة التعليم مؤخرًا في حسابات قادة وقائدات المدراس، مشيرًا إلى أنه بالإمكان أن تكون الرسوم المالية على الأجهزة اللوحية فقط وتكون شريحة الإنترنت مجانية لمدة شهرين.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
05:44 PM

مستشار تربوي يقترح على قطاع الاتصالات توفير باقة إنترنت بأسعار رمزية للطلاب

لدعم التعليم عن بعد مع بدء العام الجديد

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,029

اقترح المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس، على قطاع الاتصالات في المملكة إطلاق باقة إنترنت وجهاز لوحي برسوم رمزية لدعم الطلاب والطالبات، تزامناً مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، والذي سيكون عن بعد لمدة سبعة أسابيع بدءاً من الحادي عشر من شهر محرم للعام القادم ١٤٤٢هـ.

وقال "الدهاس" لـ"سبق": إنه "لاشك أن التعليم عن بعد يحتاج إلى تجهيزات تقنية في المنازل لضمان نجاحه، بعد إعلان وزارة التعليم مؤخراً عن استمرار التعليم عن بعد في جميع مراحل التعليم العام والجامعي بالنسبة للمواد النظرية خلال مدة تقارب الشهرين"، مشيراً إلى أن مشاركة قطاع الاتصالات يجب أن تكون منبثقة من برامج المسؤولية الاجتماعية.

وتمنى أن تبادر شركات الاتصالات لتخصيص باقة تحت مسمى "أنا طالب منتظم"، تشمل شريحة إنترنت وجهاز لوحي برسوم مخفضة ورمزية شهريًا، على أن تخفض هذه الرسوم في حال ازدياد أعداد الطلاب والطالبات في الأسرة الواحدة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سوف يساعد الأسر على انتظام التعليم بصورة أفضل.

وبين أنه يتعين التنسيق مع المدارس من خلال المرشدين الطلابيين، لتزويد الطلاب من ذوي الظروف الخاصة بهذه الباقة مع تحمل المدارس جزءًا من هذه الرسوم من خلال الميزانية التشغيلية التي أودعتها وزارة التعليم مؤخرًا في حسابات قادة وقائدات المدراس، مشيرًا إلى أنه بالإمكان أن تكون الرسوم المالية على الأجهزة اللوحية فقط وتكون شريحة الإنترنت مجانية لمدة شهرين.

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