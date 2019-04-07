بالصور.. "الإسلامية" تنظّم محاضرتين عن "عناية المملكة بالقرآن وتحقيق الوسطية والاعتدال"

لضيوف المجموعة الـ14 للعمرة

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة ضمن المجموعة الـ14، اليوم؛ محاضرتين في إطار الأنشطة والبرامج الدعوية والثقافية المقدمة للضيوف والبالغ عددهم 225 معتمرًا ومعتمرة من 27 دولة، بمقر الاستضافة بالمدينة المنورة.

وكانت المحاضرة الأولى عن: "عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم تعليمًا وطباعةً"، ألقاها الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الدكتور بندر بن فهد السويلم، وتناولت المحاضرة جوانب اهتمام قادة السعودية منذ نشأتها بالقرآن الكريم والسنة المطهرة وتعليمهما في الداخل والخارج، ونشر المصاحف المترجمة في شتى بقاع الأرض.

كما تناولت معلومات عامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من تاريخ إنشائه، مع بيان مراحل طباعته، كما شملت بعض أرقام وإحصاءات المجمع.

أما المحاضرة الثانية فكانت عن "جهود المملكة في تحقيق مبادئ الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح والتعايش"، وألقاها مستشار مدير الجامعة الإسلامية الدكتور عبد السلام بن سالم السهيمي؛ حيث تحدث عن مفهوم الإرهاب وخطره على الفرد والمجتمع.

وبين الجهود العظيمة للمملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب والغلوّ والتطرف، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله - على المستويين المحلي والدولي.

يذكر أن المحاضرتين بتوجيهات ومتابعة المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وتخللتها أسئلة للضيوف تتعلق بالمسائل العامة ومناسك العمرة، وأجاب عنها المشايخ الكرام.