النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 35 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 45 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير تبوك يطلع على تقرير انطلاقة أعمال الفصل الدراسي الثاني في مدارس المنطقة

تضمن مؤشرات الأداء في منصة مدرستي وروضتي وتسليم المقررات الدراسية

اطلع أمير منطقة ‏تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تقرير انطلاقة العمل التعليمي في مدارس المنطقة مع بداية الفصل الدراسي الثاني حضورياً في المرحلتين المتوسطة والثانوية و"عن بعد" في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

وتضمن التقرير مؤشرات الأداء في منصة مدرستي ومنصة روضتي، وتسليم المقررات الدراسية والإجراءات التي تمت ‏لضمان ‏فرص تعليم مميزة وآمنة للطلاب والطالبات، وذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم الأحد، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، منوهاً بجهود وزارة التعليم في هذا الصدد، وبمتابعة وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مؤكداً على ما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.

وأكد أمير منطقة ‏تبوك على أهمية الحرص على الأبناء الطلاب والطالبات في رحلة التعليم عن بعد أولاً بأول، ‏والاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية.‏

من جهته نوه مدير تعليم تبوك بدعم أمير المنطقة المستمر للعمل التعليمي في المنطقة وعنايته بأبنائه الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير تبوك يطلع على تقرير انطلاقة أعمال الفصل الدراسي الثاني في مدارس المنطقة
سبق

اطلع أمير منطقة ‏تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تقرير انطلاقة العمل التعليمي في مدارس المنطقة مع بداية الفصل الدراسي الثاني حضورياً في المرحلتين المتوسطة والثانوية و"عن بعد" في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

وتضمن التقرير مؤشرات الأداء في منصة مدرستي ومنصة روضتي، وتسليم المقررات الدراسية والإجراءات التي تمت ‏لضمان ‏فرص تعليم مميزة وآمنة للطلاب والطالبات، وذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم الأحد، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، منوهاً بجهود وزارة التعليم في هذا الصدد، وبمتابعة وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مؤكداً على ما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.

وأكد أمير منطقة ‏تبوك على أهمية الحرص على الأبناء الطلاب والطالبات في رحلة التعليم عن بعد أولاً بأول، ‏والاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية.‏

من جهته نوه مدير تعليم تبوك بدعم أمير المنطقة المستمر للعمل التعليمي في المنطقة وعنايته بأبنائه الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في المنطقة.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
02:54 PM

أمير تبوك يطلع على تقرير انطلاقة أعمال الفصل الدراسي الثاني في مدارس المنطقة

تضمن مؤشرات الأداء في منصة مدرستي وروضتي وتسليم المقررات الدراسية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
233

اطلع أمير منطقة ‏تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تقرير انطلاقة العمل التعليمي في مدارس المنطقة مع بداية الفصل الدراسي الثاني حضورياً في المرحلتين المتوسطة والثانوية و"عن بعد" في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

وتضمن التقرير مؤشرات الأداء في منصة مدرستي ومنصة روضتي، وتسليم المقررات الدراسية والإجراءات التي تمت ‏لضمان ‏فرص تعليم مميزة وآمنة للطلاب والطالبات، وذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم الأحد، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، منوهاً بجهود وزارة التعليم في هذا الصدد، وبمتابعة وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مؤكداً على ما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.

وأكد أمير منطقة ‏تبوك على أهمية الحرص على الأبناء الطلاب والطالبات في رحلة التعليم عن بعد أولاً بأول، ‏والاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية.‏

من جهته نوه مدير تعليم تبوك بدعم أمير المنطقة المستمر للعمل التعليمي في المنطقة وعنايته بأبنائه الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,184
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,538
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,311
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,346

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة