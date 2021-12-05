أمير تبوك يطلع على تقرير انطلاقة أعمال الفصل الدراسي الثاني في مدارس المنطقة

تضمن مؤشرات الأداء في منصة مدرستي وروضتي وتسليم المقررات الدراسية

اطلع أمير منطقة ‏تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تقرير انطلاقة العمل التعليمي في مدارس المنطقة مع بداية الفصل الدراسي الثاني حضورياً في المرحلتين المتوسطة والثانوية و"عن بعد" في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

وتضمن التقرير مؤشرات الأداء في منصة مدرستي ومنصة روضتي، وتسليم المقررات الدراسية والإجراءات التي تمت ‏لضمان ‏فرص تعليم مميزة وآمنة للطلاب والطالبات، وذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم الأحد، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، منوهاً بجهود وزارة التعليم في هذا الصدد، وبمتابعة وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مؤكداً على ما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.

وأكد أمير منطقة ‏تبوك على أهمية الحرص على الأبناء الطلاب والطالبات في رحلة التعليم عن بعد أولاً بأول، ‏والاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية.‏

من جهته نوه مدير تعليم تبوك بدعم أمير المنطقة المستمر للعمل التعليمي في المنطقة وعنايته بأبنائه الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في المنطقة.