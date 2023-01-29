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"سبق" تبرم اتفاقية تعاون مع "لدن" بـ"تعليم جازان"

لنشر أهداف ونشاطات الجمعية تعزيزًا للدور المجتمعي للصحيفة

وقَّعت صحيفة "سبق" الإلكترونية اتفاقية شراكة إعلامية مع جمعية ذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية بجازان "لدن"، التي رعاها مدير تعليم جازان الدكتور عسيري الأحوس بمقر إدارة التعليم بجازان.

مثل توقيع الاتفاقية من جانب "سبق" المدير العام ورئيس التحرير الزميل علي الحازمي، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية توفيق بن طاهر علاقي. وستكون الاتفاقية بلورة للتعاون الإعلامي المشترك فيما بينهما للوصول إلى الطموح المنشود لنشر أهداف ونشاطات ومشاريع الجمعية تعزيزًا للدور المجتمعي للصحيفة.

من جهته، أعرب علي الحازمي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، وأكد أنها تأتي تجسيدًا للمسؤولية الاجتماعية لدى الصحيفة، وحرصًا على دعم برامج الجمعية وأنشطتها. مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل فِرق عمل لدعم الجمعية إعلاميًّا، والتعريف بها لدى الجمهور.

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"سبق" تبرم اتفاقية تعاون مع "لدن" بـ"تعليم جازان"
سبق

وقَّعت صحيفة "سبق" الإلكترونية اتفاقية شراكة إعلامية مع جمعية ذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية بجازان "لدن"، التي رعاها مدير تعليم جازان الدكتور عسيري الأحوس بمقر إدارة التعليم بجازان.

مثل توقيع الاتفاقية من جانب "سبق" المدير العام ورئيس التحرير الزميل علي الحازمي، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية توفيق بن طاهر علاقي. وستكون الاتفاقية بلورة للتعاون الإعلامي المشترك فيما بينهما للوصول إلى الطموح المنشود لنشر أهداف ونشاطات ومشاريع الجمعية تعزيزًا للدور المجتمعي للصحيفة.

من جهته، أعرب علي الحازمي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، وأكد أنها تأتي تجسيدًا للمسؤولية الاجتماعية لدى الصحيفة، وحرصًا على دعم برامج الجمعية وأنشطتها. مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل فِرق عمل لدعم الجمعية إعلاميًّا، والتعريف بها لدى الجمهور.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
10:44 PM

"سبق" تبرم اتفاقية تعاون مع "لدن" بـ"تعليم جازان"

لنشر أهداف ونشاطات الجمعية تعزيزًا للدور المجتمعي للصحيفة

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فهد كاملي - جازان
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وقَّعت صحيفة "سبق" الإلكترونية اتفاقية شراكة إعلامية مع جمعية ذوي اضطراب طيف التوحد الخيرية بجازان "لدن"، التي رعاها مدير تعليم جازان الدكتور عسيري الأحوس بمقر إدارة التعليم بجازان.

مثل توقيع الاتفاقية من جانب "سبق" المدير العام ورئيس التحرير الزميل علي الحازمي، ومن جانب الجمعية رئيس مجلس إدارة الجمعية توفيق بن طاهر علاقي. وستكون الاتفاقية بلورة للتعاون الإعلامي المشترك فيما بينهما للوصول إلى الطموح المنشود لنشر أهداف ونشاطات ومشاريع الجمعية تعزيزًا للدور المجتمعي للصحيفة.

من جهته، أعرب علي الحازمي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، وأكد أنها تأتي تجسيدًا للمسؤولية الاجتماعية لدى الصحيفة، وحرصًا على دعم برامج الجمعية وأنشطتها. مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل فِرق عمل لدعم الجمعية إعلاميًّا، والتعريف بها لدى الجمهور.

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