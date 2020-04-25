طالبت دول أوروبية عدة بهدنة إنسانية في ليبيا، ووجّه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي؛ دعوة مشتركة، السبت، إلى وقف القتال، واستئناف محادثات السلام. وجاء في البيان: "نود ضمّ أصواتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني توركو وليامز، في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز". وأضاف البيان: "ندعو جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك، واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار". وحمل البيان توقيع: جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، وإيطاليا لويجي ديمايو، وألمانيا هايكو ماس.

مطالبات أوروبية بـ"هدنة إنسانية" في ليبيا.. بيان بتوقيع 3 دول صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-25 طالبت دول أوروبية عدة بهدنة إنسانية في ليبيا، ووجّه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي؛ دعوة مشتركة، السبت، إلى وقف القتال، واستئناف محادثات السلام.



وجاء في البيان: "نود ضمّ أصواتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني توركو وليامز، في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".



وأضاف البيان: "ندعو جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك، واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار".



وحمل البيان توقيع: جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، وإيطاليا لويجي ديمايو، وألمانيا هايكو ماس.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 02:21 PM

مطالبات أوروبية بـ"هدنة إنسانية" في ليبيا.. بيان بتوقيع 3 دول وسط دعوات لاستئناف المحادثات ووقف حقيقي لإطلاق النار





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طالبت دول أوروبية عدة بهدنة إنسانية في ليبيا، ووجّه وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي؛ دعوة مشتركة، السبت، إلى وقف القتال، واستئناف محادثات السلام.



وجاء في البيان: "نود ضمّ أصواتنا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والقائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا ستيفاني توركو وليامز، في دعوتهما إلى هدنة إنسانية في ليبيا"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".



وأضاف البيان: "ندعو جميع الأطراف الليبية إلى استلهام روح شهر رمضان المبارك، واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق النار".



وحمل البيان توقيع: جوزيب بوريل ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، وإيطاليا لويجي ديمايو، وألمانيا هايكو ماس.