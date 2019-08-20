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"هدف": 4608 فرص تدريبية متوفرة لخريجي الجامعات

من حملة البكالوريوس ضمن برنامج التدريب "تمهير"

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن توفر 4608 فرص تدريبية لخريجي وخريجات الجامعات من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"؛ داعياً الخريجين والخريجات للاستفادة من تلك الفرص، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل، من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصاتهم.

وأسهم البرنامج في تدريب عدد من خريجي وخريجات الجامعات في 1820 منشأة مشاركة في البرنامج؛ حيث يحصل المتدربون والمتدربات على مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًّا، مقدّمة من الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من برنامج "تمهير"؛ إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط: www.taqat.sa/tamheer.

ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة، لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف": 4608 فرص تدريبية متوفرة لخريجي الجامعات
سبق

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن توفر 4608 فرص تدريبية لخريجي وخريجات الجامعات من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"؛ داعياً الخريجين والخريجات للاستفادة من تلك الفرص، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل، من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصاتهم.

وأسهم البرنامج في تدريب عدد من خريجي وخريجات الجامعات في 1820 منشأة مشاركة في البرنامج؛ حيث يحصل المتدربون والمتدربات على مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًّا، مقدّمة من الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من برنامج "تمهير"؛ إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط: www.taqat.sa/tamheer.

ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة، لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

20 أغسطس 2019 - 19 ذو الحجة 1440
10:11 AM

"هدف": 4608 فرص تدريبية متوفرة لخريجي الجامعات

من حملة البكالوريوس ضمن برنامج التدريب "تمهير"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن توفر 4608 فرص تدريبية لخريجي وخريجات الجامعات من حملة درجة البكالوريوس فأعلى، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"؛ داعياً الخريجين والخريجات للاستفادة من تلك الفرص، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل، من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقاً لتخصصاتهم.

وأسهم البرنامج في تدريب عدد من خريجي وخريجات الجامعات في 1820 منشأة مشاركة في البرنامج؛ حيث يحصل المتدربون والمتدربات على مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًّا، مقدّمة من الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما سيحصلون على شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي.

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون على رأس العمل، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من برنامج "تمهير"؛ إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط: www.taqat.sa/tamheer.

ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر؛ وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة، لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل بدوام كامل.

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