عمرها 104 أعوام.. نجت من الإنفلونزا الإسبانية فهل تنجو من كورونا؟

أكبر مصاب بالفيروس في العالم وترفض الرقاد في السرير

منذ 100 عام، نجت المعمرة الإيطالية أدا زانوسو؛ من وباء الإنفلونزا الإسبانية، واليوم هاهي تقاوم إصابتها بفيروس كورونا؛ لتكون أكبر مصاب بالفيروس على مستوى العالم، حيث تبلغ 104 أعوام، فهل تفعلها للمرة الثانية؟

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يبدو أنها ستفعلها هذه المرة أيضاً، حيث أكّدت الصحيفة أن "زانوسو"؛ تتماثل للشفاء، بعدما نجت أيضاً من وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي اجتاح العالم في عام 1918، وقتل أكثر من 50 مليون شخص.

وقال ابنها غيامبيرو؛ إن والدته أُصيبت بالفيروس في دار المسنين في 17 مارس الماضي، وإنها عانت أعراض الحمّى والقيء وضيق التنفس، بعد 8 أيام من إعلان الحكومة إجراءات الإغلاق بسبب تفشي الفيروس.

بينما قالت كارلا فورنو ماركيز؛ طبيبة أدا؛ إنها مستيقظة أغلب الوقت وهي لا ترقد في السرير ويمكنها السير إلى كرسيها.

وأضافت: "لم تفقد شيئاً من وضوحها وذكائها، إن شفاءها فرح كبير لنا وعلامة على أمل جيد لجميع الذين يعانون في هذه الأيام الصعبة".

جاء الإعلان عن شفاء المعمرة الإيطالية في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون إيطاليون أنهم قد يخففون من إجراءات العزل والإغلاق، بعد انخفاض عدد الوفيات من جرّاء الإصابة بالفيروس.

فقد سجلت إيطاليا، الأحد، نحو 525 حالة وفاة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 23 % عن أعداد يوم السبت الماضي التي بلغت نحو 681 حالة، وهو أقل عدد حالات وفاة يومية منذ 19 مارس الماضي.