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بمشاركة 30 لاعبًا.. جدة تحتضن معسكر الأخضر

ضمن خطة الإعداد لآسيا 2023

يقيم المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم معسكرًا إعداديًّا في جدة، بدءًا من يوم غد السبت وحتى العاشر من شهر يونيو المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

واستدعى المدير الفني للمنتخب عبدالوهاب الحربي (30) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: بدر كابلي، حسن المنهالي، محمود البريه، محمد المحمود، ياسين آل جابر، حسام العمري، رياض يامي، فهد فلاته، عبدالسلام برناوي، زياد عياش، حسن العبود، فرحة الشمراني، راكان عسيري، نواف الجدعاني، جاذوب الظفيري، سعد المطيري، صهيب الهوساوي، خالد اللحيان، محمد هزازي، حمزة يوسف، حسين آل طه، ثامر الظفيري، محمد آل درويش، نواف الجناحي، عبدالعزيز الدباس، حمد اليسر، بدر البيشي، فارس يوسف، نواف البشري، محمد العيسي.

ومن المقرّر أن يفتتح المنتخب مساء الأحد تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعدّ الثاني ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، تعقبها عدة معسكرات إعدادية؛ تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمشاركة 30 لاعبًا.. جدة تحتضن معسكر الأخضر
سبق

يقيم المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم معسكرًا إعداديًّا في جدة، بدءًا من يوم غد السبت وحتى العاشر من شهر يونيو المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

واستدعى المدير الفني للمنتخب عبدالوهاب الحربي (30) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: بدر كابلي، حسن المنهالي، محمود البريه، محمد المحمود، ياسين آل جابر، حسام العمري، رياض يامي، فهد فلاته، عبدالسلام برناوي، زياد عياش، حسن العبود، فرحة الشمراني، راكان عسيري، نواف الجدعاني، جاذوب الظفيري، سعد المطيري، صهيب الهوساوي، خالد اللحيان، محمد هزازي، حمزة يوسف، حسين آل طه، ثامر الظفيري، محمد آل درويش، نواف الجناحي، عبدالعزيز الدباس، حمد اليسر، بدر البيشي، فارس يوسف، نواف البشري، محمد العيسي.

ومن المقرّر أن يفتتح المنتخب مساء الأحد تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعدّ الثاني ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، تعقبها عدة معسكرات إعدادية؛ تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
07:21 PM

بمشاركة 30 لاعبًا.. جدة تحتضن معسكر الأخضر

ضمن خطة الإعداد لآسيا 2023

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يقيم المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم معسكرًا إعداديًّا في جدة، بدءًا من يوم غد السبت وحتى العاشر من شهر يونيو المقبل، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

واستدعى المدير الفني للمنتخب عبدالوهاب الحربي (30) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: بدر كابلي، حسن المنهالي، محمود البريه، محمد المحمود، ياسين آل جابر، حسام العمري، رياض يامي، فهد فلاته، عبدالسلام برناوي، زياد عياش، حسن العبود، فرحة الشمراني، راكان عسيري، نواف الجدعاني، جاذوب الظفيري، سعد المطيري، صهيب الهوساوي، خالد اللحيان، محمد هزازي، حمزة يوسف، حسين آل طه، ثامر الظفيري، محمد آل درويش، نواف الجناحي، عبدالعزيز الدباس، حمد اليسر، بدر البيشي، فارس يوسف، نواف البشري، محمد العيسي.

ومن المقرّر أن يفتتح المنتخب مساء الأحد تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يعدّ الثاني ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، تعقبها عدة معسكرات إعدادية؛ تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

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