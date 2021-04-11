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وسط غياب "رونالدو" عن التسجيل.. بالثلاثة يوفنتوس يسقط جنوى

حقق فريق يوفنتوس فوزاً مهماً على نظيره جنوى 3-1، الأحد في الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وعاند الحظ البرتغالي كريستيانو رونالدو في أكثر من كرة، ولكن هذا لم يمنع يوفنتوس من تحقيق الفوز الكبير على جنوه ليرفع فريق السيدة العجوز رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف ميلان.
وتجمد رصيد جنوى عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر بعدما خسر بنفس النتيجة التي خسر بها ذهاباً على ملعبه أمام يوفنتوس في الموسم الجاري.
وأنهى يوفنتوس الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما ديان كولوسيفسكي وألفارو موراتا في الدقيقتين الرابعة و22.
وفي الشوط الثاني، رد جنوى بهدف سجله جانلوكا سكاماكا في الدقيقة 49، ولكن البديل وستون ماكيني سجل هدف الاطمئنان ليوفنتوس في الدقيقة 70.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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وسط غياب "رونالدو" عن التسجيل.. بالثلاثة يوفنتوس يسقط جنوى
سبق

حقق فريق يوفنتوس فوزاً مهماً على نظيره جنوى 3-1، الأحد في الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وعاند الحظ البرتغالي كريستيانو رونالدو في أكثر من كرة، ولكن هذا لم يمنع يوفنتوس من تحقيق الفوز الكبير على جنوه ليرفع فريق السيدة العجوز رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف ميلان.
وتجمد رصيد جنوى عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر بعدما خسر بنفس النتيجة التي خسر بها ذهاباً على ملعبه أمام يوفنتوس في الموسم الجاري.
وأنهى يوفنتوس الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما ديان كولوسيفسكي وألفارو موراتا في الدقيقتين الرابعة و22.
وفي الشوط الثاني، رد جنوى بهدف سجله جانلوكا سكاماكا في الدقيقة 49، ولكن البديل وستون ماكيني سجل هدف الاطمئنان ليوفنتوس في الدقيقة 70.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
08:29 PM

وسط غياب "رونالدو" عن التسجيل.. بالثلاثة يوفنتوس يسقط جنوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق فريق يوفنتوس فوزاً مهماً على نظيره جنوى 3-1، الأحد في الجولة الـ30 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وعاند الحظ البرتغالي كريستيانو رونالدو في أكثر من كرة، ولكن هذا لم يمنع يوفنتوس من تحقيق الفوز الكبير على جنوه ليرفع فريق السيدة العجوز رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف ميلان.
وتجمد رصيد جنوى عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر بعدما خسر بنفس النتيجة التي خسر بها ذهاباً على ملعبه أمام يوفنتوس في الموسم الجاري.
وأنهى يوفنتوس الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما ديان كولوسيفسكي وألفارو موراتا في الدقيقتين الرابعة و22.
وفي الشوط الثاني، رد جنوى بهدف سجله جانلوكا سكاماكا في الدقيقة 49، ولكن البديل وستون ماكيني سجل هدف الاطمئنان ليوفنتوس في الدقيقة 70.

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