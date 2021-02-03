وبيّنت أن إجمالي عدد الوفيات من جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 3.315، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 309.162.

أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء بتسجيل 89 وفاة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى معدل يومي للوفيات منذ انتشار الفيروس في البلاد.

"كورونا" يواصل الفتك بلبنان.. ويصيب 3.320 شخصًا خلال يوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-02-03 أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء بتسجيل 89 وفاة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى معدل يومي للوفيات منذ انتشار الفيروس في البلاد. وأضافت الوزارة بأنها سجّلت 3.320 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، وفقاً لـ"رويترز". وبيّنت أن إجمالي عدد الوفيات من جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 3.315، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 309.162. وأعلنت الوزارة أمس تسجيل 81 وفاة و2.770 إصابة بالفيروس.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442 08:59 PM

"كورونا" يواصل الفتك بلبنان.. ويصيب 3.320 شخصًا خلال يوم الفيروس أودى بحياة 89 مريضًا في المدة نفسها





A A A





1 مشاركة

أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء بتسجيل 89 وفاة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى معدل يومي للوفيات منذ انتشار الفيروس في البلاد.

وأضافت الوزارة بأنها سجّلت 3.320 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّنت أن إجمالي عدد الوفيات من جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 3.315، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 309.162.

وأعلنت الوزارة أمس تسجيل 81 وفاة و2.770 إصابة بالفيروس.