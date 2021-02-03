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"كورونا" يواصل الفتك بلبنان.. ويصيب 3.320 شخصًا خلال يوم

الفيروس أودى بحياة 89 مريضًا في المدة نفسها

أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء بتسجيل 89 وفاة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى معدل يومي للوفيات منذ انتشار الفيروس في البلاد.

وأضافت الوزارة بأنها سجّلت 3.320 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّنت أن إجمالي عدد الوفيات من جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 3.315، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 309.162.

وأعلنت الوزارة أمس تسجيل 81 وفاة و2.770 إصابة بالفيروس.

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"كورونا" يواصل الفتك بلبنان.. ويصيب 3.320 شخصًا خلال يوم
سبق

أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء بتسجيل 89 وفاة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى معدل يومي للوفيات منذ انتشار الفيروس في البلاد.

وأضافت الوزارة بأنها سجّلت 3.320 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّنت أن إجمالي عدد الوفيات من جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 3.315، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 309.162.

وأعلنت الوزارة أمس تسجيل 81 وفاة و2.770 إصابة بالفيروس.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
08:59 PM

"كورونا" يواصل الفتك بلبنان.. ويصيب 3.320 شخصًا خلال يوم

الفيروس أودى بحياة 89 مريضًا في المدة نفسها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء بتسجيل 89 وفاة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى معدل يومي للوفيات منذ انتشار الفيروس في البلاد.

وأضافت الوزارة بأنها سجّلت 3.320 إصابة جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّنت أن إجمالي عدد الوفيات من جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 3.315، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 309.162.

وأعلنت الوزارة أمس تسجيل 81 وفاة و2.770 إصابة بالفيروس.

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