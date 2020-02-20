هدف غوميز مرشح لجائزة الأسبوع في دوري الأبطال

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هدف مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي غوميز، ضمن الأهداف المرشحة من أجل الفوز بجائزة هدف اليانز للأسبوع في دوري أبطال آسيا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي عن قائمة مؤلفة من أربعة أهداف لأجمل هدف ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال 2020م، وقد جاءت مناصفة بين فِرَق شرق القارة وغربها.

والأهداف المرشحة هي:

الهدف الثاني للفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب فريق الهلال في شباك شباب أهلي دبي الإماراتي، وبه قاد حامل اللقب لتسجيل انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة الثانية من المسابقة.

وجاء هدف حسن الهيدوس لاعب السد القطري في شباك سباهان الإيراني، ضمن الأهداف المرشحة للجائزة، إضافة إلى هدف تيروهيتو ناكاجاوا لاعب يوكوهاما إف مارينوس الياباني في شباك سيدني الأسترالي، وهدف البرازيلي ليوندرو لاعب إف سي طوكيو الياباني في شباك بيرث جلوري الأسترالي.

يشار أنه يمكن للجماهير التصويت للهدف المفضل لديهم، من خلال زيارة الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي والذي سيتم الإعلان عنه يوم الجمعة القادم.