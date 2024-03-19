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مصر.. إغلاق المقاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية والمطاعم ليلاً

ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة ولمحاربة انتشار فيروس "كورونا"

قررت السلطات المصرية إغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من الساعة 19:00 وحتى الساعة 06:00 صباحاً حتى تاريخ 31 مارس.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إنه قرر غلق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً حتى 31 مارس؛ بهدف مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف بحسب "رويترز" أن القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء الموجودة بالمراكز التجارية أو خارجها.


وسجلت مصر حتى الآن 210 إصابات بفيروس "كورونا" بينها ست حالات وفاة.

مصر فيروس كورونا الجديد

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مصر.. إغلاق المقاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية والمطاعم ليلاً
سبق

قررت السلطات المصرية إغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من الساعة 19:00 وحتى الساعة 06:00 صباحاً حتى تاريخ 31 مارس.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إنه قرر غلق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً حتى 31 مارس؛ بهدف مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف بحسب "رويترز" أن القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء الموجودة بالمراكز التجارية أو خارجها.


وسجلت مصر حتى الآن 210 إصابات بفيروس "كورونا" بينها ست حالات وفاة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
01:24 PM

مصر.. إغلاق المقاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية والمطاعم ليلاً

ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة ولمحاربة انتشار فيروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت السلطات المصرية إغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من الساعة 19:00 وحتى الساعة 06:00 صباحاً حتى تاريخ 31 مارس.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إنه قرر غلق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً حتى 31 مارس؛ بهدف مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف بحسب "رويترز" أن القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء الموجودة بالمراكز التجارية أو خارجها.


وسجلت مصر حتى الآن 210 إصابات بفيروس "كورونا" بينها ست حالات وفاة.

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