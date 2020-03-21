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لا صحة لإصابته بكورونا.. هنا تفاصيل سقوط مواطن من كوبري بجازان

كان يعاني من مشاكل صحية وأُصيب بالقدم اليسرى وكدمة في الرأس

كشفت مصادر لـ"سبق" أن المواطن السعودي الذي انتشرت مقاطع فيديو بعد سقوطه من أعلى كوبري بمحافظة الدرب شمال جازان؛ كان يعاني من مشاكل صحية تسبّبت في سقوطه من كوبري بمحافظة للدرب؛ مما نتج عنه إصابته بالقدم اليسرى وكدمة في الرأس نتيجة سقوطه، وتم نقله للمستشفى.

ونفت المصادر ما أُشيع عن أن المواطن مصاب بـ"كورونا" وهرب من مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.

وقال المتحدث باسم "الهلال الأحمر بجازان" بيشي الصرخي: تلقّت غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، على الرقم (٩٩٧) عند الساعة السادسة وسبع وخمسين دقيقة من مساء يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٧/٢٥؛ بلاغًا عن مواطن أربعيني تحت أحد الكباري بمحافظة الدرب، ولديه مشكلة صحية، وعلى الفور تم توجيه الفرقة الإسعافية التابعة لمركز إسعاف الدرب؛ لمباشرة الحالة المبلغ عنها، وعند وصولها إلى موقع الحادث وإجراء الكشف الطبي عليه من قبل الفرقة؛ تبين أن لديه إصابةً في القدم اليسرى وكدمة في الرأس نتيجة سقوطه؛ حسب إفادة أشخاص كانو متواجدين في موقع الحادث، وحالته الصحية متوسطة، تم تثبيت القدم وعمل اللازم له من الخدمة الإسعافية، ونقله إلى مستشفى الدرب العام لتلقي العلاج.

وقال متحدث باسم "صحة جازان" محمد دراج: حضرت حالة لمواطن سعودي في العقد الثالث من العمر إلى قسم الطوارئ بمستشفى الدرب العام، عن طريق الهلال الأحمر عند الساعة ٧.٤٠ مساء يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٧/٢٥، تعاني من ضربة شديدة بالرأس مع كدمة في الجهة اليمنى، وتم تنويم الحالة بالمستشفى وهي بوضع مستقر.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لا صحة لإصابته بكورونا.. هنا تفاصيل سقوط مواطن من كوبري بجازان
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" أن المواطن السعودي الذي انتشرت مقاطع فيديو بعد سقوطه من أعلى كوبري بمحافظة الدرب شمال جازان؛ كان يعاني من مشاكل صحية تسبّبت في سقوطه من كوبري بمحافظة للدرب؛ مما نتج عنه إصابته بالقدم اليسرى وكدمة في الرأس نتيجة سقوطه، وتم نقله للمستشفى.

ونفت المصادر ما أُشيع عن أن المواطن مصاب بـ"كورونا" وهرب من مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.

وقال المتحدث باسم "الهلال الأحمر بجازان" بيشي الصرخي: تلقّت غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، على الرقم (٩٩٧) عند الساعة السادسة وسبع وخمسين دقيقة من مساء يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٧/٢٥؛ بلاغًا عن مواطن أربعيني تحت أحد الكباري بمحافظة الدرب، ولديه مشكلة صحية، وعلى الفور تم توجيه الفرقة الإسعافية التابعة لمركز إسعاف الدرب؛ لمباشرة الحالة المبلغ عنها، وعند وصولها إلى موقع الحادث وإجراء الكشف الطبي عليه من قبل الفرقة؛ تبين أن لديه إصابةً في القدم اليسرى وكدمة في الرأس نتيجة سقوطه؛ حسب إفادة أشخاص كانو متواجدين في موقع الحادث، وحالته الصحية متوسطة، تم تثبيت القدم وعمل اللازم له من الخدمة الإسعافية، ونقله إلى مستشفى الدرب العام لتلقي العلاج.

وقال متحدث باسم "صحة جازان" محمد دراج: حضرت حالة لمواطن سعودي في العقد الثالث من العمر إلى قسم الطوارئ بمستشفى الدرب العام، عن طريق الهلال الأحمر عند الساعة ٧.٤٠ مساء يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٧/٢٥، تعاني من ضربة شديدة بالرأس مع كدمة في الجهة اليمنى، وتم تنويم الحالة بالمستشفى وهي بوضع مستقر.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
01:31 PM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
01:59 PM

لا صحة لإصابته بكورونا.. هنا تفاصيل سقوط مواطن من كوبري بجازان

كان يعاني من مشاكل صحية وأُصيب بالقدم اليسرى وكدمة في الرأس

A A A
فهد كاملي - جازان
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6,601

كشفت مصادر لـ"سبق" أن المواطن السعودي الذي انتشرت مقاطع فيديو بعد سقوطه من أعلى كوبري بمحافظة الدرب شمال جازان؛ كان يعاني من مشاكل صحية تسبّبت في سقوطه من كوبري بمحافظة للدرب؛ مما نتج عنه إصابته بالقدم اليسرى وكدمة في الرأس نتيجة سقوطه، وتم نقله للمستشفى.

ونفت المصادر ما أُشيع عن أن المواطن مصاب بـ"كورونا" وهرب من مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.

وقال المتحدث باسم "الهلال الأحمر بجازان" بيشي الصرخي: تلقّت غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان، على الرقم (٩٩٧) عند الساعة السادسة وسبع وخمسين دقيقة من مساء يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٧/٢٥؛ بلاغًا عن مواطن أربعيني تحت أحد الكباري بمحافظة الدرب، ولديه مشكلة صحية، وعلى الفور تم توجيه الفرقة الإسعافية التابعة لمركز إسعاف الدرب؛ لمباشرة الحالة المبلغ عنها، وعند وصولها إلى موقع الحادث وإجراء الكشف الطبي عليه من قبل الفرقة؛ تبين أن لديه إصابةً في القدم اليسرى وكدمة في الرأس نتيجة سقوطه؛ حسب إفادة أشخاص كانو متواجدين في موقع الحادث، وحالته الصحية متوسطة، تم تثبيت القدم وعمل اللازم له من الخدمة الإسعافية، ونقله إلى مستشفى الدرب العام لتلقي العلاج.

وقال متحدث باسم "صحة جازان" محمد دراج: حضرت حالة لمواطن سعودي في العقد الثالث من العمر إلى قسم الطوارئ بمستشفى الدرب العام، عن طريق الهلال الأحمر عند الساعة ٧.٤٠ مساء يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٧/٢٥، تعاني من ضربة شديدة بالرأس مع كدمة في الجهة اليمنى، وتم تنويم الحالة بالمستشفى وهي بوضع مستقر.

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