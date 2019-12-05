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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على منطقة الباحة

"المدني" دعا إلى الحذر والابتعاد عن مجاري السيول

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

الأرصاد أمطار حالة الطقس الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على منطقة الباحة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
08:48 AM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على منطقة الباحة

"المدني" دعا إلى الحذر والابتعاد عن مجاري السيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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