شاهد.. دهم شقة سكنية بالطائف حوّلها مخالفون لمعمل أغذية فاسدة

بلا تراخيص نظامية أو شهادات صحية للعاملين ومستوى النظافة غائب

داهمت الفرق الرقابية ببلدية غرب الطائف الفرعية، شقة سكنية حولها مخالفون لمعمل لإعداد الأطعمة وتخزين المواد الغذائية في شارع الجيش بغرب الطائف؛ حيث يفتقر الموقع لأدنى الاشتراطات الصحية.

وضبط مراقبو الفرع كميات كبيرة من المواد الغذائية المخزنة دون الالتزام بلائحة حفظ الأطعمة، بالإضافة إلى خضراوات وفواكه وزيوت وبهارات وأوانٍ كانت تُستخدم في تحضير الأطعمة، كما تم ضبط ثلاجات لتخزين وحفظ المجمدات.

ورصدت الفرق الرقابية مخالفات متنوعة منها عدم وجود تراخيص نظامية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة وسوء حفظ وتخزين الأطعمة، وتحضير الأطعمة في بيئة غير صحية، وتدني مستوى نظافة ثلاجات حفظ الأطعمة.

وأوضحت أمانة الطائف أنه تم إغلاق الموقع ومصادرة المضبوطات المخالفة، كما تم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، وإدراج الموقع تحت الرقابة الدورية، وتشديد الفرق الرقابية بالبلديات الفرعية ومكاتب الخدمات الرقابة على مستودعات تخزين وحفظ الأطعمة، بالإضافة إلى التركيز على مواقع تحضير الأطعمة؛ للتأكد من سلامة خطوات التحضير.

وبيّنت الأمانة أن البرنامج الرقابي يشمل برنامج للتوعية والتثقيف بالاشتراطات الصحية، وضرورة تطبيقها، ومتابعة الأنشطة التي تم توعيتها لرصد تطبيقها للاشتراطات.