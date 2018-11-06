أمين مجلس شؤون الأسرة تشارك في ندوة "السعودية غداً" بمنتدى أسبار الدولي ٢٠١٨

"هلا التويجري": الأسرة بكل أفرادها شريك في صناعة التغيير وتحقيق رؤية 2030

شارك مجلس شؤون الأسرة في منتدى أسبار الدولي ٢٠١٨ من خلال إحدى جلسات المنتدى التي كان عنوانها " السعودية غداً " ممثلاً بالأمين العام للمجلس د. هلا التويجري التي تحدثت عن المستقبل من جهة الأسرة.

وقالت هلا التويجري إن الحراك التنموي الذي تشهده المملكة العربية السعودية برؤيتها الطموحة 2030 والبرامج التي تصب في أصل النسيج الاجتماعي مثل برنامج التحول الوطني وجودة الحياة وتعزيز الشخصية الوطنية كان لا بد لمجلس شؤون الأسرة أن يتبنى دوراً فاعلاً في جعل الأسرة وحدة المجتمع التي تقود التغيير للأفضل ولا تكتفي بالتكيف معه. مضيفة بأننا حين نجعل الأسرة بكل أفرادها شريكاً في صناعة التغيير فإنها ستكون قادرة على تشرب المتغيرات ومواءمتها من جهة، ومن جهة أخرى سوف تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من جميع جوانبها حتى وإن كانت تبدو بعيدة عن نطاق الأسرة.

وأوضحت "التويجري " أن المستفيد من مشاريع المملكة في الطاقة والاقتصاد والصناعة وغيرها سيكون في نهاية المطاف هي الأسرة، داعية لضرورة تبيان أهمية دور الأسرة في ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة وأهمية تربية النشء على تحمل مسؤولية الأجيال القادمة في المحافظة على الموارد الطبيعية للخروج بمنظومة متكاملة يكون العامل الفاعل فيها هو المجتمع الواعي.

وأضافت: نحن في مجلس شؤون الأسرة نعي أهمية دور الأسرة الاستباقي في صناعة التحول الاقتصادي، وفي تحفيز الأبناء للاستفادة من فرص العمل المتجددة.

وأكدت "التويجري "على أن منتدى أسبار الدولي 2018 بعث بالعديد من الرسائل المهمة لجيل الشابات والشباب الذين سيصنعون مستقبل هذا الوطن الطموح، مؤكدة على أهمية أن يكون الخطاب التوعوي الموجه للأسرة محفزاً لتوظيف طاقات الشباب في التحول الرقمي نحو التميز والإنتاجية.