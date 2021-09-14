النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تقنية مكة" تُدرب 140 موظفًا من منسوبي الإمارة بعدة برامج

تشمل الحاسب الآلي والسلامة المهنية والأرشفة الإلكترونية

قامت تقنية مكة المكرمة، بتدريب 140 موظفًا من منسوبي إمارة المنطقة في عدة برامج تدريبية تخصصية ومكتبية، بالشكل الذي يمكّن موظفي الإمارة من استثمار مهاراتهم في مواقعهم الوظيفية الحالية لخدمة الوطن، ومن هذه البرامج "الحاسب الآلي، وسرعة الطباعة"، "السلامة المهنية" و"الأرشفة الإلكترونية".

ومن جهته قدّم عميد الكلية م.هاني سندي، الشكر والعرفان لولاة الأمر وإمارة منطقة مكة المكرمة؛ نظير ما حَظِيَ به التدريب التقني والمهني من ثقة ودعم كبيرين؛ لتأهيل شباب الوطن وفق حاجة سوق العمل وبأحدث وسائل التدريب، كما شكر اهتمام أمير منطقة مكة على وجه الخصوص، وحرصه على تدريب منسوبي الإمارة؛ معتزًّا بهذه الثقة ومثمنًا لها ومؤكدًا أنها ستكون محفزًا له ولمنسوبي تقنية مكة لبذل الجهد المتواصل لتحقيق التطلعات والأهداف السامية للقيادة الرشيدة وخدمة المليك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"تقنية مكة" تُدرب 140 موظفًا من منسوبي الإمارة بعدة برامج
سبق

قامت تقنية مكة المكرمة، بتدريب 140 موظفًا من منسوبي إمارة المنطقة في عدة برامج تدريبية تخصصية ومكتبية، بالشكل الذي يمكّن موظفي الإمارة من استثمار مهاراتهم في مواقعهم الوظيفية الحالية لخدمة الوطن، ومن هذه البرامج "الحاسب الآلي، وسرعة الطباعة"، "السلامة المهنية" و"الأرشفة الإلكترونية".

ومن جهته قدّم عميد الكلية م.هاني سندي، الشكر والعرفان لولاة الأمر وإمارة منطقة مكة المكرمة؛ نظير ما حَظِيَ به التدريب التقني والمهني من ثقة ودعم كبيرين؛ لتأهيل شباب الوطن وفق حاجة سوق العمل وبأحدث وسائل التدريب، كما شكر اهتمام أمير منطقة مكة على وجه الخصوص، وحرصه على تدريب منسوبي الإمارة؛ معتزًّا بهذه الثقة ومثمنًا لها ومؤكدًا أنها ستكون محفزًا له ولمنسوبي تقنية مكة لبذل الجهد المتواصل لتحقيق التطلعات والأهداف السامية للقيادة الرشيدة وخدمة المليك والوطن.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
10:23 AM

"تقنية مكة" تُدرب 140 موظفًا من منسوبي الإمارة بعدة برامج

تشمل الحاسب الآلي والسلامة المهنية والأرشفة الإلكترونية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
63

قامت تقنية مكة المكرمة، بتدريب 140 موظفًا من منسوبي إمارة المنطقة في عدة برامج تدريبية تخصصية ومكتبية، بالشكل الذي يمكّن موظفي الإمارة من استثمار مهاراتهم في مواقعهم الوظيفية الحالية لخدمة الوطن، ومن هذه البرامج "الحاسب الآلي، وسرعة الطباعة"، "السلامة المهنية" و"الأرشفة الإلكترونية".

ومن جهته قدّم عميد الكلية م.هاني سندي، الشكر والعرفان لولاة الأمر وإمارة منطقة مكة المكرمة؛ نظير ما حَظِيَ به التدريب التقني والمهني من ثقة ودعم كبيرين؛ لتأهيل شباب الوطن وفق حاجة سوق العمل وبأحدث وسائل التدريب، كما شكر اهتمام أمير منطقة مكة على وجه الخصوص، وحرصه على تدريب منسوبي الإمارة؛ معتزًّا بهذه الثقة ومثمنًا لها ومؤكدًا أنها ستكون محفزًا له ولمنسوبي تقنية مكة لبذل الجهد المتواصل لتحقيق التطلعات والأهداف السامية للقيادة الرشيدة وخدمة المليك والوطن.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,634
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,625
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,996

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة