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حصيلة وفيات "كورونا" في فرنسا ترتفع إلى 11

تسجيل 716 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم السبت، أن اثنين توفيا جراء الإصابة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الكلي للوفيات بالمرض هناك إلى 11.


وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن أحدهما توفي في شمال فرنسا، والآخر في نورماندي.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المؤكدة بالفيروس بلغ الآن 716 حالة بعد الإعلان عن 103 حالات إصابة جديدة.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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حصيلة وفيات "كورونا" في فرنسا ترتفع إلى 11
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم السبت، أن اثنين توفيا جراء الإصابة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الكلي للوفيات بالمرض هناك إلى 11.


وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن أحدهما توفي في شمال فرنسا، والآخر في نورماندي.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المؤكدة بالفيروس بلغ الآن 716 حالة بعد الإعلان عن 103 حالات إصابة جديدة.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
05:07 PM
اخر تعديل
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
05:51 PM

حصيلة وفيات "كورونا" في فرنسا ترتفع إلى 11

تسجيل 716 إصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم السبت، أن اثنين توفيا جراء الإصابة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الكلي للوفيات بالمرض هناك إلى 11.


وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "رويترز"، أن أحدهما توفي في شمال فرنسا، والآخر في نورماندي.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المؤكدة بالفيروس بلغ الآن 716 حالة بعد الإعلان عن 103 حالات إصابة جديدة.

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