النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحركان": المملكة تحظى بفضل قيادته بمكانة متقدمة على مستوى دول العالم في مختلف المجالات

هنأ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة الخامسة

رفع الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد جوراء ليبارا المهندس وليد الحركان، تهنئته بمناسبة حلول ذكرى البيعة الخامسة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.

وعبر "الحركان" بهذه المناسبة قائلًا: "تمرّ ذكرى البيعة الخامسة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم، والمملكة تحظى بفضل قيادته بمكانةٍ متقدمة على مستوى دول العالم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعيَّة".

وأردف الحركان: "شهدتْ المملكة العربية السعودية نجاحات بارزة مؤخرًا بفضل الخطط والاستراتيجيات والركائز المُعلن عنها عبر رؤية المملكة 2030؛ والتي رسم معالمها؛ ولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث وصلت المملكة إلى تحقيق ما نسبته 28% في الناتج المحلي المتعلقة بالأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة، بعد أن كانت نسبة المساهمة قبل تطبيق تلك الخطط 20% حسب تقرير هيئة الإحصاء الصادر مؤخراً؛ كما استطاعت المملكة أن توفّر أفضل الحلول التقنيَّة وتتماشى مع التكنولوجيا من خلال تفعيل الـ 5G من قبل قطاع الاتصالات في المملكة".

وأضاف الحركان: "نعمل في ليبارا على دعم وتمكين عمل المرأة السعودية؛ بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات لفئة الشباب والشابات وسنعمل في المرحلة القادمة على إطلاق منتجاتٍ جديدةٍ تلبي احتياجات شباب وشابات الوطن".

وختم الحركان قائلاً: "أسأل المولى عز وجل أن يديم على قيادة المملكة وربوع هذا الوطن الأمن والأمان وأن يحفظ لنا قائد الحزم والعزم مليكنا وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم علينا الأفراح ويزيد من إنجازات وعطاءات المملكة".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد جوراء ليبارا وليد الحركان الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحركان": المملكة تحظى بفضل قيادته بمكانة متقدمة على مستوى دول العالم في مختلف المجالات
سبق

رفع الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد جوراء ليبارا المهندس وليد الحركان، تهنئته بمناسبة حلول ذكرى البيعة الخامسة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.

وعبر "الحركان" بهذه المناسبة قائلًا: "تمرّ ذكرى البيعة الخامسة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم، والمملكة تحظى بفضل قيادته بمكانةٍ متقدمة على مستوى دول العالم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعيَّة".

وأردف الحركان: "شهدتْ المملكة العربية السعودية نجاحات بارزة مؤخرًا بفضل الخطط والاستراتيجيات والركائز المُعلن عنها عبر رؤية المملكة 2030؛ والتي رسم معالمها؛ ولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث وصلت المملكة إلى تحقيق ما نسبته 28% في الناتج المحلي المتعلقة بالأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة، بعد أن كانت نسبة المساهمة قبل تطبيق تلك الخطط 20% حسب تقرير هيئة الإحصاء الصادر مؤخراً؛ كما استطاعت المملكة أن توفّر أفضل الحلول التقنيَّة وتتماشى مع التكنولوجيا من خلال تفعيل الـ 5G من قبل قطاع الاتصالات في المملكة".

وأضاف الحركان: "نعمل في ليبارا على دعم وتمكين عمل المرأة السعودية؛ بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات لفئة الشباب والشابات وسنعمل في المرحلة القادمة على إطلاق منتجاتٍ جديدةٍ تلبي احتياجات شباب وشابات الوطن".

وختم الحركان قائلاً: "أسأل المولى عز وجل أن يديم على قيادة المملكة وربوع هذا الوطن الأمن والأمان وأن يحفظ لنا قائد الحزم والعزم مليكنا وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم علينا الأفراح ويزيد من إنجازات وعطاءات المملكة".

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
06:32 PM

"الحركان": المملكة تحظى بفضل قيادته بمكانة متقدمة على مستوى دول العالم في مختلف المجالات

هنأ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة الخامسة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
348

رفع الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد جوراء ليبارا المهندس وليد الحركان، تهنئته بمناسبة حلول ذكرى البيعة الخامسة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.

وعبر "الحركان" بهذه المناسبة قائلًا: "تمرّ ذكرى البيعة الخامسة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم، والمملكة تحظى بفضل قيادته بمكانةٍ متقدمة على مستوى دول العالم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعيَّة".

وأردف الحركان: "شهدتْ المملكة العربية السعودية نجاحات بارزة مؤخرًا بفضل الخطط والاستراتيجيات والركائز المُعلن عنها عبر رؤية المملكة 2030؛ والتي رسم معالمها؛ ولي عهد المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث وصلت المملكة إلى تحقيق ما نسبته 28% في الناتج المحلي المتعلقة بالأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة، بعد أن كانت نسبة المساهمة قبل تطبيق تلك الخطط 20% حسب تقرير هيئة الإحصاء الصادر مؤخراً؛ كما استطاعت المملكة أن توفّر أفضل الحلول التقنيَّة وتتماشى مع التكنولوجيا من خلال تفعيل الـ 5G من قبل قطاع الاتصالات في المملكة".

وأضاف الحركان: "نعمل في ليبارا على دعم وتمكين عمل المرأة السعودية؛ بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات لفئة الشباب والشابات وسنعمل في المرحلة القادمة على إطلاق منتجاتٍ جديدةٍ تلبي احتياجات شباب وشابات الوطن".

وختم الحركان قائلاً: "أسأل المولى عز وجل أن يديم على قيادة المملكة وربوع هذا الوطن الأمن والأمان وأن يحفظ لنا قائد الحزم والعزم مليكنا وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم علينا الأفراح ويزيد من إنجازات وعطاءات المملكة".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,289
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,755
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,126
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,471

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة