"الطلحة" و"الزعاقي" يحتفلان بزواج "فهد"

احتفل المهندس فهد بن سعد الطلحة، بزواجه من كريمة مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفى الملك سلمان، الزميل أحمد بن عبدالعزيز الزعاقي، في جو عائلي مختصر؛ نظراً للظروف الراهنة، ولتوجيهات الدولة بأن لا يكون هناك تجمعات.





وعبَّر والد العروسين عن شكرهم وتقديرهم للأهل والأصدقاء والأقارب؛ لمشاعرهم الفياضة تجاه المهندس "فهد" في فرحته.

