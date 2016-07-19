النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الترفيه" تعدّل اللجنة الفنية بـ"الثقافة".. وتعيّن 5 أعضاء

التشكيل الجديد برئاسة "آل الشيخ" و"الهندي" نائباً له

أعلنت الهيئة العامة للترفيه واللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة عن تعديل اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة برئاسة تركي بن

عبدالمحسن آل الشيخ وتعيين سالم الهندي نائباً للرئيس بشكل مستقل عن عمله في شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وعضوية كل من زكي حسنين ومحمد زكي حسنين وزياد حمزة ونواف البناوي وعبدالله مخارش.

جاء ذلك في إطار إعادة تنظيم آلية ترخيص الحفلات الفنية وأوقاتها وأسعار تذاكر حضورها في كل مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنظيم سوق الحفلات الداخلية.

وأكدت "الهيئة" أن قرار تعديل هذه اللجنة جاء بهدف تحسين البيئة الحاضنة للحفلات وتطويرها والحد من تضخم الأسعار، إضافة إلى التأكد من مناسبتها للجمهور والمنظم على حد سواء.

وشددت على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة الحفلات الفنية عن طريق بوابة التراخيص الرسمية في موقع الهيئة، وإقامة أي حفلة فنية دون الحصول على ترخيص اللجنة والالتزام بما يرد في الرخصة من ضوابط ومعايير فإنها ستكون معرضة للإلغاء والعقوبات المشددة التي تترتب على ذلك والتي تصل إلى تجميد الترخيص وفرض غرامات مالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الترفيه" تعدّل اللجنة الفنية بـ"الثقافة".. وتعيّن 5 أعضاء
سبق

أعلنت الهيئة العامة للترفيه واللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة عن تعديل اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة برئاسة تركي بن

عبدالمحسن آل الشيخ وتعيين سالم الهندي نائباً للرئيس بشكل مستقل عن عمله في شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وعضوية كل من زكي حسنين ومحمد زكي حسنين وزياد حمزة ونواف البناوي وعبدالله مخارش.

جاء ذلك في إطار إعادة تنظيم آلية ترخيص الحفلات الفنية وأوقاتها وأسعار تذاكر حضورها في كل مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنظيم سوق الحفلات الداخلية.

وأكدت "الهيئة" أن قرار تعديل هذه اللجنة جاء بهدف تحسين البيئة الحاضنة للحفلات وتطويرها والحد من تضخم الأسعار، إضافة إلى التأكد من مناسبتها للجمهور والمنظم على حد سواء.

وشددت على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة الحفلات الفنية عن طريق بوابة التراخيص الرسمية في موقع الهيئة، وإقامة أي حفلة فنية دون الحصول على ترخيص اللجنة والالتزام بما يرد في الرخصة من ضوابط ومعايير فإنها ستكون معرضة للإلغاء والعقوبات المشددة التي تترتب على ذلك والتي تصل إلى تجميد الترخيص وفرض غرامات مالية.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
03:21 PM

"الترفيه" تعدّل اللجنة الفنية بـ"الثقافة".. وتعيّن 5 أعضاء

التشكيل الجديد برئاسة "آل الشيخ" و"الهندي" نائباً له

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,262

أعلنت الهيئة العامة للترفيه واللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة عن تعديل اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة برئاسة تركي بن

عبدالمحسن آل الشيخ وتعيين سالم الهندي نائباً للرئيس بشكل مستقل عن عمله في شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وعضوية كل من زكي حسنين ومحمد زكي حسنين وزياد حمزة ونواف البناوي وعبدالله مخارش.

جاء ذلك في إطار إعادة تنظيم آلية ترخيص الحفلات الفنية وأوقاتها وأسعار تذاكر حضورها في كل مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنظيم سوق الحفلات الداخلية.

وأكدت "الهيئة" أن قرار تعديل هذه اللجنة جاء بهدف تحسين البيئة الحاضنة للحفلات وتطويرها والحد من تضخم الأسعار، إضافة إلى التأكد من مناسبتها للجمهور والمنظم على حد سواء.

وشددت على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة الحفلات الفنية عن طريق بوابة التراخيص الرسمية في موقع الهيئة، وإقامة أي حفلة فنية دون الحصول على ترخيص اللجنة والالتزام بما يرد في الرخصة من ضوابط ومعايير فإنها ستكون معرضة للإلغاء والعقوبات المشددة التي تترتب على ذلك والتي تصل إلى تجميد الترخيص وفرض غرامات مالية.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
29,629
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,167
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,028
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,075

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة